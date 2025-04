Den Klassenerhalt eingetütet: SV Miesbach schlägt Töging klar mit 3:0

In der Schlussphase der ersten Hälfte kamen die Gäste immer besser ins Spiel und zu gefährlichen Chancen. Doch die Töginger trafen nur das Außennetz. Ein Töginger Freistoß fünf Minuten vor der Pause landete sogar an der Querlatte. Maxi Wiedmann und wiederum Sontheim vergaben mit dem Pausenpfiff noch eine Doppelchance, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Beim Heimspiel gegen Töging bekamen die gut 150 Zuschauer eine muntere Begegnung zu sehen. In der Anfangsphase hatten die Miesbacher mehr vom Spiel. Allerdings scheiterte Josef Sontheim im Eins-gegen-eins gegen den starken Gästekeeper Michael Sennefelder. Ähnlich erging es wenig später Sean Erten, der nach einem langen Abschlag ebenfalls bei einem Solo nicht an Sennefelder vorbeikam.

Die Treffer fielen dann im zweiten Abschnitt, den die Miesbacher wieder deutlich überlegener gestalten konnten. Sean Erten verwandelte einen Freistoß sehenswert zum 1:0. „Er war der beste Mann auf dem Platz“, lobt Grünwald den Routinier. Wenig später hatte Erten nach einer kurz ausgespielten Ecke den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch Sennefelder rettete erneut für die Gäste.

So dauerte es weitere 15 Minuten, ehe Erten das 2:0 für Wiedmann vorbereitete. Wiedmann traf nach Ertens Querpass mit einem doppelten Beinschuss. Die Gäste dezimierten sich in der Schlussphase durch einen Platzverweis selbst, ehe Sontheim einen Erten-Freistoß per Kopf zum 3:0-Endstand in die Maschen setzte.

„Insgesamt ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdient“, sagt Grünwald. „Töging hatte nach der Pause kaum mehr Entlastung.“

So können die Miesbacher nun ohne Druck in die letzten sechs Spiele gehen. Bei elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte nach hinten nichts mehr anbrennen. „Für den dritten Platz gibt es zwar keinen Pokal, aber das wird jetzt unser Ziel sein“, erklärt Grünwald. „Wir werden auf gar keinen Fall irgendeine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Schließlich haben wir noch Gegner, die um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpfen.“ Und auf diesen Druck können die Miesbacher im Saisonendspurt sicherlich gut verzichten.