Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Der neue Cheftrainer Lars Ebeling gab uns ein paar Antworten:

Ebeling: Nicht so sehr zufrieden. Mit dem 7. Platz ist man aus verschiedenen Gründen hinter den eigenen Erwartungen geblieben.

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Ebeling: Trainingsstart war der 28.06. Ein Highlight ist sicherlich der eigene BraWo Cup, der aktuell läuft!

2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Ebeling: Es gibt so einige personelle Veränderungen - neuer Trainer und 11 Neuzugänge.

4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Ebeling: Die Neuzugänge schnellst möglich integrieren. Als Trainer die Mannschaft schnellst möglich kennenlernen. Den Jungs neue, oder andere Ideen vermitteln und mitgeben, um deutlich besser abzuschneiden als letzte Saison.

5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Ebeling: Auf gute Spiele und möglichst viele Zuschauer.

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