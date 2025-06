"Den großen Peng wird es bei uns nach dem letzten Spieltag geben"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Schon zu Saisonbeginn war die Marschroute klar definiert: „Unser Saisonziel lautete ganz klar der Titelgewinn“, betont Kandula. Dass dieses Vorhaben mit 20 Siegen und einem Remis aus 21 Spielen nahezu perfekt umgesetzt wurde, ist das Resultat harter Arbeit und zielgerichteter Entwicklung.

Trainingsfleiß als Fundament

Was die Mannschaft auszeichnet, lässt sich für Kandula klar benennen: „Der Trainingsfleiß, den die Jungs an den Tag legen, und das eine weitere Jahr Entwicklung, welches sie genommen haben.“ Das Durchschnittsalter liegt bei nur 23 Jahren – ein junges, lernwilliges Team, das den Ball will, das Spiel lenken will und seine PS auf den Platz bringt.

Teamgeist aus der Region

Eine der größten Stärken der SpG Lunow/Oderberg ist die mannschaftliche Geschlossenheit. „Alle Jungs kommen aus der näheren Umgebung, unternehmen gemeinsam viel und kennen sich zum Großteil bereits seit dem frühesten Kindheitsalter.“ Was auf dem Platz sichtbar wird, hat seine Wurzeln im sozialen Gefüge des Teams – ein echtes Kollektiv mit gemeinsamem Ziel.

Von der Liga auf die Insel

Zum Abschluss geht es – wie bereits Tradition – nach Mallorca. „Ja, es wird wieder nach Mallorca gehen“, bestätigt Kandula. Eine Reise, die das Erreichte würdigen soll – und ein weiterer Meilenstein in einem unvergesslichen Fußballjahr.

Aufstieg? Keine Frage

Dass das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, stand für Kandula und sein Team nie zur Debatte: „Da wir mit dem klaren Ziel angetreten sind, erübrigt sich diese Frage für uns.“ Nach 23 Jahren kehrt Lunow/Oderberg in die Landesklasse zurück – mit Selbstbewusstsein und einem klaren Plan.

Kader bleibt stabil – Verstärkung durch Jugend

Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren. Kandula freut sich über personelle Kontinuität: „Wir können zwei Zugänge verzeichnen und haben keine Abgänge.“ Die Weichen für die nächste Etappe sind gestellt – auch wenn klar ist, dass die Aufgaben schwieriger werden.

Nächstes Ziel: Klassenerhalt

Trotz aller Euphorie bleibt der Blick realistisch: „Tabellarisch zählt für uns nur der Klassenerhalt.“ Nach so langer Abstinenz will sich die Mannschaft in der Landesklasse behaupten – und wird dafür alles in die Waagschale werfen. „Hierfür werden wir alles in unserer Kraft stehende versuchen, um nicht direkt wieder Adieu sagen zu müssen.“

Die SpG Lunow/Oderberg ist zurück – gereift, gewachsen und bereit für neue Herausforderungen.