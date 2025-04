Den Gegner in Sicherheit wiegen

Im letzten Heimspiel unserer SpG gegen den FC Dossenheim II ging die taktische Vorgabe voll auf. Man wollte den Gegner völlig in Sicherheit wiegen um ihn dann förmlich zu überrollen, was ja auch dann perfekt nach Plan geklappt hat. Bereits in der 15. Minute brachte Nicolaus Klausmann den Plan mit einem Eigentor zum 0:1 auf den Weg zum Erfolg. In der 19. Minute folgte dann das 0:2 durch Marco Henn, nachdem unsere SpG Abwehr den Ball nicht aus dem Strafraum befördern wollte, also lief es wie geplant. Mit diesem Resultat ging es dann auch nach dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Murtaza Hassani in die Kabinen, um dann in der 2.HZ den Plan unvermindert weiter voran zu treiben. Mann wollte den Gegner jetzt völlig in Sicherheit wiegen und ließ in der 47. Minute noch das 0:3 durch Elias Kourdi zu. Jetzt war die günstige Zeit um den Plan anzugehen. In der 53. Spielminute sorgte Nermin Ahmetovic, der ständige Antreiber im Mittelfeld unserer SpG für das 1:3. Jetzt kam die lebende Legende, Marco Grams zu seinem 28. Comeback. Um den Plan weiter umzusetzen sorgte Er dann auch in der 73. Minute für das 2:3. Jetzt sah man ganz genau, dass der Plan perfekt umgesetzt wird. Jetzt war es Zeit um das große Finale einzuläuten, und wer außer dem an diesem Tag prächtig aufspielenden Nils „Rossi“ Roßnagel, konnte hier den Plan perfekt beenden. In der 74. Minute traf Rossi zum 3:3 und in der 86. Spielminute zum 4:3, nach dem endlichen Schlusspfiff in der 97. Spielminute brach der Balkon in Altneudorf in Feierstimmung aus. Der Plan ging also an diesem Tag voll auf.