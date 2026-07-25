Den Fußball in der DNA

Die Dennis Dell-Nachfolgerin: Mit Naomi Bauer kümmert sich beim TuS Neuhausen künftig eine Frau um die sportlichen Geschicke der Bezirksliga-Mannschaft. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Neuhausen. Landesliga-Absteiger TuS Neuhausen wird ab sofort von einer Frau gemanagt. Neue Sportliche Leiterin bei den Bezirksliga-Fußballern ist die gebürtige Wormserin Naomi Bauer, die in Rheindürkheim wohnt und früher selbst gekickt hat. Im Interview spricht die 27-Jährige über ihre neue Rolle, Kaderplanung und Aufstiegsambitionen.

Frau Bauer, kommen Sie aus einer echten Fußballer-Familie beziehungsweise wie ist Ihr sportiver und beruflicher Background?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Wie eng sind Sie dem TuS verbunden und wie sind Sie zu Ihrem Job als Sportliche Leiterin gekommen?

Meine Wurzeln liegen beim FC Blau-Weiß Worms, wo ich in der Jugend das Fußballspielen angefangen habe. In meiner gesamten Familie liegt Fußball in der DNA und jede freie Minute wurde schon immer auf dem Sportplatz verbracht. 2015 habe ich dort angefangen, die damalige Herrenmannschaft als Betreuerin zu begleiten und meine Leidenschaft für die Arbeit im Verein verbunden mit der Nähe zur Mannschaft entdeckt. Beruflich bin ich im Personalmanagement bei Renolit in Worms tätig – die Freude an der Arbeit mit Menschen, zeigt sich bei mir sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld.

Ich habe mich im Sommer 2021 für den Wechsel zur TuS entschieden, habe dort direkt die Funktion der Sportlichen Leiterin für die zweite Mannschaft übernommen. Da Dennis Dell nach vielen Jahren in seiner Funktion zur neuen Saison neue Aufgaben und Funktionen im Verein übernehmen wird, hat er in mir seine Nachfolge gesehen und kam auf mich zu. Ich habe mich sehr über das Vertrauen gefreut – und gleichzeitig wusste ich, dass das der nächste Schritt für mich ist.

Wie wohl fühlen Sie sich in ihrer neuen Rolle?

Ich fühle mich sehr wohl und anerkannt. Dadurch, dass ich bereits vorher im Verein aktiv war, hat mir das den Einstieg natürlich erheblich erleichtert. Die Jungs sind alle sehr respektvoll und wertschätzend.

Bei der Vorrunden-Besprechung der Bezirksliga in Guntersblum waren Sie neben der Bretzenheimerin Nicole Madjidi die einzige Frau. Sind Sie von Ihren vielen männlichen Kollegen kritisch beäugt worden?

Ich denke, es ist langsam nicht mehr allzu außergewöhnlich, dass Frauen solche Posten im Fußball besetzen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Ganze kritisch angesehen wird. Eher im Gegenteil.

Wie viel Selbstbewusstsein ist als Frau in dieser Männerdomäne nötig?

Unabhängig davon, ob als Frau oder als Mann, ist ein gutes und gesundes Selbstbewusstsein in solchen Positionen notwendig und von Vorteil. Ich gehe gemeinsam mit den Trainern als Vorbild voran – manchmal muss man eben auch schwierige Situationen lösen oder Gespräche führen, in denen ein selbstbewusstes Auftreten definitiv von Vorteil ist.

Inwiefern waren Sie an der Kaderplanung beteiligt?

Die Kaderplanung war größtenteils zum Ende der vergangenen Saison durch Dennis Dell bereits abgeschlossen. Ich habe mich um die Zugänge der zweiten Mannschaft gekümmert. Durch die enge Zusammenarbeit beider Teams war ich hier immer auf dem aktuellen Stand.

Man hört, dass der Kader für die neue Saison deutlich verjüngt und gleichzeitig gezielt verstärkt wurde, richtig?

Das stimmt. Besonders freuen wir uns über die Verpflichtung von Fabio Schmidt von der TSG Pfeddersheim, der mit seiner Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung eine wichtige Führungsrolle im Team übernehmen kann. Bei allen Verpflichtungen war uns jedoch nicht nur die sportliche Qualität wichtig, sondern vor allem auch, dass die Spieler menschlich zu unserer Mannschaft passen. Nach der bisherigen Vorbereitung ziehe ich eine positive Bilanz. Die Jungs haben Bock. Das merkt man in jedem Training und auch bei den Spielen.

Die Chancen auf den direkten Wiederaufstieg stehen nicht besonders schlecht, zumal diesmal die ersten Drei direkt hochgehen und auch der Vierte und Fünfte noch gute Chancen hat, oder?

Stimmt. Es wurde von den beiden Trainern Marco Stark und Benjamin Himmel noch kein klares Ziel ausgerufen. Wir spielen Fußball für die Gemeinschaft und den Erfolg. Am Ende des Tages möchte man immer als Gewinner vom Platz gehen. Bei fünf potenziellen Aufsteigern wäre es fatal, wenn wir nicht oben mitspielen möchten. Dennoch wissen wir, wo wir herkommen und schauen von Woche zu Woche, dass wir unsere Leistung auf dem Platz abrufen.

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Das Interview führte Michael Heinze.