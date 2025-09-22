Den Frust von der Seele geschossen: Oberweikertshofen dominiert gegen Illertissen

Oberweikertshofen – „Auf unseren Sieg, ein ....“ weiter kam Oberweikertshofens Mittelfeld-Dirigent Elias Eck nicht, als er nach dem 4:0 (1:0)-Sieg gegen den FV Illertissen den Anheizer im Spielerkreis mimen sollte. „Ich kann das nicht“, brach er den Versuch lachend ab. Der noch verletzte Valentin Hueber sprang stattdessen stimmgewaltig ein.

Doch das war so ungefähr das Einzige beim SCO, was an diesem sommerlichen Samstagnachmittag nicht funktioniert. „Die Spieler haben alles umgesetzt, was der Trainer von ihnen verlangt hat“, lobte SCO-Sportdirektor Dominik Widemann. Der Sieg sei auch in der Höhe absolut verdient. Vor allem die zuletzt wackelige Defensive stand diesmal sicher. „Ich hatte zu keiner Minute den Eindruck, dass hinten etwas anbrennt“, sagte Widemann.

Und mit ein wenig mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten hätte der Sieg sogar noch ein, zwei Tore höher ausfallen können. Doch Bryan Stubhan und zweimal Maximilian Schuch vergaben noch vor der Pause aus vielversprechenden Positionen. Beim Oberweikertshofener Führungstor hatte der mitspielende Co-Trainer Schuch dann aber entscheidend die Füße im Spiel. Nach einem Solo-Lauf über die linke Seite und an der Torauslinie entlang legte er den Ball flach ins Zentrum, wo Yenal Strauß nur noch einschieben musste (36.). Weil sonst das Zielvisier der Gastgeber aber noch nicht richtig eingestellt war, blieb es bei dem einen Tor vor der Pause.

Plötzlich klappt einfach alles

„Vorne war in der ersten Halbzeit noch Luft nach oben“, meinte deshalb auch Widemann. „In der zweiten Halbzeit waren wir aber dann eiskalt.“ Spätestens nach dem 2:0 durch Schuch (68.) brach Illertissens Gegenwehr förmlich zusammen. Beim SCO lief dafür alles. So durfte auch Nico Scheibner kurz nach dem 2:0 sein erstes Landesliga-Tor bejubeln (81.). Beide Male war der eingewechselte Felix Hallmaier maßgeblich an der Entstehung beteiligt. Und Nabil Tcha-Zodi besorgte nach einem von den Gästen nur halbherzig verteidigten Solo-Lauf den 4:0-Endstand (82). Oberweikertshofens Tor-Hymne „Anton aus Tirol“ dürfte den Gästen noch auf der Heimfahrt in den Ohren geklungen haben.

Und auch die SCO-Kicker hörten den Party-Hit am Wochenende wohl nicht zum letzten Mal. Am Sonntag ging es für das ganze Team nach München auf die Wiesn. (Thomas Benedikt)