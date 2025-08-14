Den Freiburger FC erwarten viele in der Landesliga ganz vorn

Die größten Titelchancen werden allseits dem Ex-Verbandsligisten Freiburger FC zugesprochen. Zur Begründung wird auf die Jugendarbeit des Vereins und die technische Qualität der Mannschaft hingewiesen. Starke Testspiel-Auftritte und die Erfolge im Verbandspokal gegen die Ligakonkurrenten SV Waltershofen (6:0) und FC Wittlingen (6:1) haben Eindruck hinterlassen.

FFC-Trainer Mohamed Daoudi versucht den Ball flachzuhalten: "Natürlich gibt es den Wunsch, in die Verbandsliga zurückzukehren und mittelfristig in die Oberliga aufzusteigen." Doch im Verein wüssten alle, wie schwer das ist. Der Club sei gerade dabei, die Basis dafür zu schaffen. "Auch als Verbandsliga-Absteiger ist es nicht so einfach, die Liga zu dominieren", sagt Daoudi.

Der FFC-Coach hat einige ambitionierte Konkurrenten ausgemacht: den FV Lörrach-Brombach, den SV Weil, auch der FSV Rheinfelden habe sich gut verstärkt. Zudem sei Bahlingen II und Mundingen einiges zuzutrauen. Daoudi: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken, werden aber viel leisten müssen." Zunächst gilt es, 15 Neuzugänge – darunter viele Spieler der eigenen U23 – zu integrieren. "Wir wollen eine charakterstarke Mannschaft aufbauen, die sich mit dem FFC identifiziert", betont Daoudi. "Daniel Himmelspach und Ali Ibrahim sollen als Führungsspieler den Jungen als Beispiel dienen." In der vorigen Saison habe das Team oft die Spiele dominiert und trotzdem verloren, meist mit nur einem Tor Unterschied. "Es wird auf die Effizienz ankommen", so Daoudi.