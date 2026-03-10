Den Fluch besiegt - Erstmaliger Sieg im Bad Blankenburg

Es war ein besonderes Auftaktspiel, denn die Auswärtsreise hatte Bad Blankenburg als Ziel – traditionell kein gutes Pflaster für die SG. In den letzten Jahren hatte es auf dem kleinen Kunstrasenplatz Punktverluste gehagelt.

Die SG Elxleben übernahm in einem äußerst fairen Spiel von Anfang an das Kommando, wobei spielerisch noch nicht alles nach Plan lief. Zu oft verfehlte der letzte Pass sein Ziel oder man rannte ins Abseits. Bad Blankenburg verteidigte aber auf engagiert und versuchte mit langen Bällen die aufrückenden Elxleber zu überwinden und Konter zu fahren. Trotzdem steigerte die SG Stück für Stück den Druck und erzielte durch Hoffmann nach schönem Steckpass von König das verdiente 0:1 (15.). Danach hatte Elxleben mehrfach die Möglichkeit zu erhöhen, scheiterte aber entweder am Keeper oder am eigenen Unvermögen. So vergab Moritz nach schöner Flanke von Ludwig und Pusch köpfte freistehend am Tor vorbei. Blankenburg kam kurz vor der Pause nach einer Ecke noch einmal gefährlich vor das Tor, insgesamt ging die 1:0 Führung aber mehr als in Ordnung.

In der zweiten Halbzeit spielte Elxleben konzentrierter in der Defensive und ließ kaum etwas zu. Im Angriffsdrittel blieb man aber weiterhin erschreckend ineffektiv, so dass erst ein Elfmeter (im Nachschuss) die Entscheidung brachte (81.). Am Ende eine glanzloser aber verdienter 0:2 Auswärtssieg mit Luft nach oben. Die sehr sympathischen Gastgeber ließen im Anschluss mit uns gemeinsam bei Sonne und Hopfengetränk das Spiel Revue passieren.