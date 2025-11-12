Den Fluch besiegt, 7:2 Heimsieg unserer SpG SAN

Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge, stellte man sich schon die Frage „ lastet ein Fluch auf unserer SpG SAN ? .“ So konzentrierte man sich unter der Woche mit vollen Focus auf den kommenden Gegner, den FC Germania Meckesheim Mönchzell II. Die Trainingsbeteiligung unter der Woche war hoch, das Mannschaftsessen am Donnerstag gut, die Mannschaft brannte auf das kommende Heimspiel. Mit dem FC kam eine Mannschaft nach Schönau, die man einfach schlagen muss, wenn man die Tabelle betrachtet. So setzte man auch vom Anpfiff an den Gegner unter Druck und war die spielbestimmende Mannschaft auf dem Platz, hatte die besseren Tormöglichkeiten und die größeren Spielanteile. Trotz guter Möglichkeiten dauerte es bis zur 35. Spielminute bis Alexander Scheidel unsere SpG SAN mit 1:0 in Führung brachte. Eigentlich hätte man jetzt die Führung ruhig in die Pause bringen können, aber gute Tobias Huhn lenkte einen Ball in der 42. Minute unglücklich ins eigene Tor. Da Eigentore ja bekanntlich für den Gegner zählen, stand es zur Pause 1:1. Schiedsrichter Harald Schüttler pfiff dann die 2. HZ pünktlich an, und das alte Schlachtross Thilo Schmitt, sorgte schon in der 47. Minute für die erneute Führung unserer SpG SAN. Die Führung hielt lediglich bis zur 63. Minute, da traf David Rech mit einem Heber zum 2:2. Jetzt fragte man sich natürlich, ist der Fluch der Unentschieden wieder zurück ?. Jetzt schlug die Stunde des Capitano Schupp, in der 69. Minute erhöhte er auf 3:2 und in der 75. Minute auf 4:2, ein typischer Doppelschlag des Capitano. Jetzt fehlte natürlich beim FC die Motivation und leider auch die Kraft, um sich gegen die Niederlage zu stemmen. In der 77. Minute traf wieder Alexander Scheidel zum 5:2. Capitano Schupp erhöhte in der 80. Minute auf 6:2, und Steffen Dispan setzte in der 83. Spielminute mit dem 7:2 den Schlusstreffer in diesem temporeichen Spiel. Für unsere SpG SAN war es ein wichtiger und natürlich auch verdienter Sieg. Unser letztes Heimspiel vor der Winterpause bestreite:n unsere Jungs am Sonntag, 30.11. gegen die SpG SpVgg Blau-Weiß Neckargemünd, Anpfiff 11:45 Uhr