"Den Flow mitnehmen" - Kästorf will gegen formstarke Northeimer siegen Sieben der letzten acht Ligaspiele konnte Kästorf gewinnen von NK · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Der SSV Kästorf steht vor einem spannenden Heimspiel gegen die formstarke Eintracht aus Northeim. Dabei trifft der Tabellenfünfte auf den Siebten, wobei Kästorf einen Punkt Vorsprung hat und sogar noch drei Spiele in der Hinterhand.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf FC Eintracht Northeim Northeim 15:00 PUSH

Beide Teams gehen mit starken Serien in die Partie. Northeim ist seit sechs Spielen ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle an. Aber auch Kästorf zeigt sich in hervorragender Verfassung und konnte sieben der letzten acht Ligaspiele gewinnen. Lediglich gegen den Bovender SV verlor man zum Auftakt ins Jahr 2026.

Das Hinspiel konnte Northeim mit 1:0 für sich entscheiden, während Kästorf die drei direkten Duelle zuvor gewonnen hatte. Entsprechend sieht Rizzi auch eine klare Motivation für das Rückspiel: „Wir spielen zu Hause und haben im Hinspiel unsere schlechteste Saisonleistung geliefert. Da wollen wir auf jeden Fall etwas gerade rücken.“ Der Coach erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen spielstarken Gegner: „Wir spielen gegen eine junge Mannschaft, die Fußball spielen will und die auch gute Fußballer in ihren Reihen hat. Sie kommen auch aus einer Fünferkette und werden uns auf jeden Fall vor Aufgaben stellen.“