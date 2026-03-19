"Den Flow mitnehmen" - Kästorf will gegen formstarke Northeimer siegen

Der SSV Kästorf steht vor einem spannenden Heimspiel gegen die formstarke Eintracht aus Northeim. Dabei trifft der Tabellenfünfte auf den Siebten, wobei Kästorf einen Punkt Vorsprung hat und sogar noch drei Spiele in der Hinterhand.
Beide Teams gehen mit starken Serien in die Partie. Northeim ist seit sechs Spielen ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle an. Aber auch Kästorf zeigt sich in hervorragender Verfassung und konnte sieben der letzten acht Ligaspiele gewinnen. Lediglich gegen den Bovender SV verlor man zum Auftakt ins Jahr 2026.
Das Hinspiel konnte Northeim mit 1:0 für sich entscheiden, während Kästorf die drei direkten Duelle zuvor gewonnen hatte. Entsprechend sieht Rizzi auch eine klare Motivation für das Rückspiel: „Wir spielen zu Hause und haben im Hinspiel unsere schlechteste Saisonleistung geliefert. Da wollen wir auf jeden Fall etwas gerade rücken.“
Der Coach erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen spielstarken Gegner: „Wir spielen gegen eine junge Mannschaft, die Fußball spielen will und die auch gute Fußballer in ihren Reihen hat. Sie kommen auch aus einer Fünferkette und werden uns auf jeden Fall vor Aufgaben stellen.“
Dennoch ist die Zielsetzung klar formuliert: „Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten, dass wir das Spiel am Wochenende gewinnen wollen. Das ist das klare Ziel.“ Die aktuelle Form und Stimmung im Team geben dabei zusätzlich Rückenwind: „Das zeigt einfach, dass es bei uns in der Mannschaft und im Staff stimmt. Es liegt aktuell eine gute Stimmung im gesamten Verein.“
Rizzi will diesen tollen Schwung weitergehen: „Wir wollen diesen Flow mitnehmen und haben jetzt einige Heimspiele vor der Brust, was uns sehr, sehr freut. Da wollen wir weiter punkten, weiter erfolgreich sein und im besten Fall am Sonntag das Spiel gewinnen.“
Mit einem Sieg würde man sich nicht nur von Northeim absetzen, sondern könnte auch an Göttingen 05 vorbeiziehen.
Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr in Kästorf.