Den FC Bayern München im Kopf, »Meisterqualitäten« in Hof

Jubelbilder gehören derzeit um Rudertinger Alltag. – Foto: Simon Schwaiberger

Der FC Ruderting ist Meister! Das weiß inzwischen wohl jeder - und muss eigentlich nicht mehr extra betont werden. Erstaunlich und somit erwähnenswert ist, dass sich die Spiller-Truppe keinesfalls auf dem Titel ausruht. Weiterhin pflügen die Niederbayern regelrecht durch die Frauen-Bayernliga. Nächster Beweis dafür: Der 2:5-Auswärtssieg bei Regionalliga-Absteiger 1. FFC Hof am frühen Sonntagnachmittag.

Eine der weitesten Auswärtsfahrten der Saison zollte zunächst ihren Tribut. Denn bereits in der Anfangsphase gingen die oberfränkischen Gastgeber in Führung. Dann jedoch zeigte sich das niederbayerische Monster wieder gefräßig. Selbst der zwischenzeitlich Ausgleich warf den baldigen Regionalligisten nicht mehr aus der Bahn. Franziska Schwaiberger und Tabea Fisch traten jeweils als Doppeltorschützen in Erscheinung. Den fünften Treffer steuerte Emma Bauer bei.

"Wir haben heute ein bisschen durchgewechselt. Dass wir dann zwei unnötige Gegentore kassieren, ist trotzdem bitter", blickt FCR-Managerin Johanna Maier zurück. Mit Fortdauer des Spieles zeigte sich immer mehr, dass auch der zweite Anzug sitzt - und mindestens Bayernliga-Niveau hat. "Hof war der erwartet aggressive Gegner, hat aber im Spielaufbau größe Lücken gelassen. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient."