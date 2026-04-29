Den Favoriten lange Zeit geärgert

Nach ruhigem Beginn erlebten die 150 zahlenden Zuschauer einen sehenswerten Angriffszug der Grün/Gelben. Max Jäger schlug den Ball aus der Abwehr auf Maurice Ring, der sofort Tempo aufnahm und Luis Czerwonka bediente. Mit seiner Eingabe hebelte er die Kette der Chemiker aus. Marius Trunk war zur Stelle und sorgte für den Führungstreffer des FC Einheit. Doch schon vier Minuten später schlugen die Gäste zu. Niklas Jahn reagierte bei einem missglücktem Rückpass schnell und vollendete clever zum 1:1. Von diesem Schock ließen sich die Einheit-Spieler kaum beeindrucken. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen die Angreifer wenig zur Entfaltung kommen. Beide Keeper waren bei den wenigen brenzligen Situationen zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit dauerte es eine Weile, bis der FC Einheit für echte Torgefahr sorgen konnte. Mit vereinten Kräften verteidigte die BSG nach einem Freistoß von der rechten Seite. Die Einheit-Spieler forderten vergeblich Strafstoß bei einem Handspiel im Strafraum. Im Anschluss an diese Szene blieben nach weiteren Abwehraktionen Nachschüsse in der vielbeinigen Abwehr hängen. Das Erfolgserlebnis hatten die Gäste in der 68. Minute. Als die Einheit-Abwehr unglücklich agierte, erzielte Niels Frank das 1:2. In der Folgezeit wurde die Offensive verstärkt, um die drohende erneute Niederlage abzuwenden. Der Schiedsrichter Teyral lies nun in einigen Situationen die notwendige Souveränität vermissen. In der Schlussphase der Begegnung wurde voll auf „ Angriff“ gesetzt. Das dritte Tor, wiederum von Niels Frank, bedeutete auch das Endergebnis. Beide Teams beendeten das Spiel nach jeweils Gelb/Rot mit nur zehn Spielern.

Trainer Josef Breisigke konnte seinen Jungs eine Leistungssteigerung bestätigen. Bereits am kommenden Sonnabend ist die „Zweite“ beim VfB Apolda zu Gast und sollte dort mit Kampfgeist, Cleverness und dem nötigen Glück nicht chancenlos sein.