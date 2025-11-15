Den Erwartungen nicht gerecht geworden

Das Spiel begann für Platten denkbar schlecht. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, Böser Fehlpass von Platten im Spielaufbau. Siegemund fängt den Ball ab, zieht zum Tor und schließt flach in die lange Ecke ab. Matchplan über den Haufen geworfen. Die erste nennenswerte Gelegenheit für Platten war ein Freistoß von Joel Guth aus 22 Metern, der aber einen Meter über das Tor ging (32. Minute). Wenig später erneut Freistoß für den TuS. scharf von Heckenthaler Richtung Tor gezogen, Kopp verpasst mit den Kopf nur knapp. Mit diesem Rückstand gingen die Teams in die Pause.

Trainer Griebler wechselte in der Pause gleich vier Mal und brachte frischen Wind für die Offensive. Schon nach 48 Minuten die erste Gelegenheit für Güth, dessen Schuss nahezu von der Seitenauslinie gerade noch zur Ecke abgewehrt werden konnte. Diese brachte jedoch nichts ein. Als man vielleicht dachte, dass Platten zurück ins Spiel kommt traf Klausen den TuS erneut schmerzlich. Neukirch bekommt den Ball 23 Metern vor dem Tor auf den Fuß und nagelt ihn über Klein ins Netz. 2:0 für die Gastgeber (52.). Plattens Antwort war ein flacher Eckball, Neumann Morbach versucht es von der Strafraumgrenze, flach vorbei (56.). Direkt im Gegenzug Neukirch mit der nächsten Chance für Klausen, doch sein versuch ging auch vorbei. Au0er einem Schuss per Außenrist von Steinbach (73.) passierte zunächst nichts mehr. Bis zur 83. Minute, als es plötzlich doch klappt. Semanyshyn mit dem Chip nach vorne, überragend weitergeleitet von Görgen, Joel Güth geht am Torwart vorbei und schließt ab. Weitere nennenswerte Chancen sollte es aber auf beiden Seiten trotz fünf Minuten Nachspielzeit nicht geben. Stattdessen musste Platten in der Endphase mit Justin Steinbach den nächsten Spieler mit Kopfverletzung verkraften, als ihn ein Ball aus kurzer Distanz am Kopf traf. Zum Glück blieben schlimmere Folgen aus. Trotzdem weiterhin gute Besserung an dieser Stelle.

Resümierend machte sich Platten das Leben wieder selber schwer. Ein geordneter Spielaufbau fand viel zu selten statt, auch weil Klausen sehr präsent und aufmerksam bei den Spielern war. Das Alternativmittel lange Bälle war leider erfolglos. Nun bleibt vor der Pause noch eine letzte Chance auf Punkte wenn am kommenden Sonntag (23.11.) die SpVgg Minderlittgen zum Wiederholungsspiel auf Elsenborn antritt.