Den ersten Titel hat Ulm schon in der Tasche Die Spatzen stehen vorzeitig als Regionalliga-Herbstmeister fest

Für den SSV ging in Fulda auch eine offensive Durststrecke zu Ende. 351 Minuten war die Mannschaft zuletzt ohne Pflichtspieltreffer geblieben. Dann erlöste Lucas Röser nach gut einer Stunde Mitspieler, Verantwortliche und Fans mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Zu diesem Zeitpunkt hätte es aber auch schon anders aussehen können für die Gäste von der Donau. In der 25. Minute war das Glück auf ihrer Seite. Nach einem Einwurf lief Marius Löbig alleine auf Ulms Schlussmann Christian Ortag zu, schoss aber über das Tor. „Da haben wir eine ganz schwere Situation überstehen müssen. In der ersten Halbzeit haben wir uns aber generell schwergetan, ins Spiel zu kommen“, sagte Coach Wörle in seiner Analyse nach der Partie. Erst nach dieser brenzligen Situation kamen die Spatzen besser ins Spiel. Vor der Pause blieben sie aber vor dem gegnerischen Tor blass. Der eine oder andere Fan befürchtete schon die nächste Nullnummer. Doch im zweiten Durchgang schaltete der Spitzenreiter einen Gang höher, dominierte fortan das Geschehen und drückte auf die Führung. Lucas Röser versuchte es mit einem Lupfer, traf dabei aber nur die Latte (53.). In der nächsten gefährlichen Aktion lief es besser: Lamar Yarbrough setzte sich auf der rechten Seite durch, bediente Röser, und der schloss aus elf Metern zur Führung ab (60.). Der Knoten war geplatzt, die Erleichterung allen Ulmern auf dem Platz, der Bank und den Rängen anzumerken. Und es sollte noch besser kommen: Bereits sechs Minuten später verwertete Marcel Schmidts eine Hereingabe aus knapp 16 Metern zum 2:0. Das gab der Wörle-Elf noch mehr Sicherheit. Die Spielfreude war zurück, sämtliche Unsicherheit im Angriff gewichen. Allein neun Eckbälle wurden im weiteren Verlauf noch herausgespielt, wirklich zwingend wurde es aber nicht mehr. Der Cheftrainer war zufrieden: „In der zweiten Halbzeit haben wir Schlagzahl und Druck erhöht und immer wieder über die Flügel versucht, durchzubrechen. Das ist uns mehrfach gelungen. Die Tore haben wir in dieser Druckphase erzielt. Wir haben den Sieg wirklich erzwungen.“ Lokalsport NU

Schiedsrichter: Marc Heiker - Zuschauer: 2287

Tore: 0:1 Lucas Röser (60.), 0:2 Marcel Schmidts (66.)