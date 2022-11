Den ersten Dämpfer bekommen

Unglücksselig begann die Partie zwischen dem SV Sillenbuch und dem TSV Jahn Büsnau. Denn der in der 3. Minute durch ein herrlich anzusehendes Doppelpassspiel von Jannik Hintermaier und Jerry Nkamanyi traumhaft herausgespielte, frühe Treffer von Justus Mikuletz wurde wegen angeblichemAbseits nicht gewertet. Im weiteren Verlauf fielen noch etliche andere anzweifelbare Abseits-Entscheidungen. Davon ließ sich die SVS-Elf zwar nicht aus dem Konzept bringen, aber mit den folgenden Attacken konnten weder Alex Ersing, noch Krasi Dimitrov oder Jannik Hintermaier den Tormann überwinden. Schließlich leistete Benni Mulalic in Minute 18 von der Seitenlinie aus eine präzise Vorarbeit, und diesmal durfteJustus Mikuletz seinen Einschuss zur 1:0-Führung verbuchen. Keine zwei Takte später prallte das Leder auf der anderen Seite vom Innenpfosten ab und flog mit viel Glück in die Arme des zuvor bereits ausgebooteten SVS-Keepers Luis Kaltapanidis.Dies sollte allerdings bis auf weiteres die einzige hochkarätige Möglichkeit für die Gäste bleiben. Denn für den Rest der ersten Halbzeit kaufte Sillenbuch den Gegnern mit teilweise lehrbuchmäßigen Kombinationen den Schneid ab. Trotzdem versäumten die Hausherren, den Spielstand auszubauen. Zwarpräsentierte Jerry Nkamanyi nach einer halben Stunde gleich zwei starke Abschlüsse hintereinander, doch zuerst fälschte ein Büsnauer das Ding ans Außennetz ab und dann streckte einanderer in letzter Sekunde den Fuß dazwischen. Ein aussichtsreicher Versuch von Krasi Dimitrov rauschte knapp über das Quergebälk und der eigentlich geniale Steilpass von Alex Ersing kurz vor dem Pausenpfiff war für Justus Mikuletz leider nicht erreichbar.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit belagerten die Büsnauerhartnäckig das Revier von Kaltapanidis. Dieser hatte bereits mehrere Beschüsse abfangen können, doch gegen den 1:1-Ausgleich ins lange Eck in der 51. Minute war er machtlos. Als Jerry Nkamanyi zehn Minuten später vorbildlich geschickt wurde, kam der gegnerische Torhüter heraus und ging regelwidrig dazwischen. Leider nagelte Jannik Hintermaiersowohl den resultierenden Elfer als auch den Nachschuss mit voller Wucht direkt auf den Schlussmann. Daraufhin schien der SVS vorne wie hinten an Struktur verloren zu haben und fing sich in der 72. Minute per Konter den 1:2-Rückstand ein. Dadurch ein wenig wachgerüttelt entwickelten die Grünen auch wieder eigene Chancen. Doch selbst die Kanone von Lasse Schuler lenkte der Tormann gerade noch über die Latte. Vielversprechend auch der schnelle Vorstoß in der 78., woraufhin Nawid Iqbal den Keeper hoffnungsvoll überlobbte, das Spielgerät aber am linken Pfosten vorbei hüpfte. Stattdessen erhöhten die Gäste nach einem schnell ausgeführten Freistoß auf 1:3 (83.). Für die Schlussphase mit zehnminütiger Nachspielzeit rüstete Sillenbuch noch einmal auf und gab bis zum Ende etliche Torschüsse ab. Aber es gelang nicht mehr als der 2:3-Anschlusstreffer durch Nawid Iqbal in Minute 92, sodass die Zweite des SVS ihre allererste Niederlage in dieser Saison einstecken musste.