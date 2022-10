"Den Eisvogel machen, das kann ich nicht" Das Trainerduo Keller/Bach hat beim FSV Martinroda am vergangenen Wochenende einen gelungenen Einstand gefeiert. Beim Auswärtsspiel gegen Gera-Westvororte konnten die Gäste in der neuen Konstellation direkt drei Zähler einkassieren.

Dabei spürte Coach Sebastian Bach direkt, dass die Anspannung in Trainer-Verantwortung dann doch nochmal eine andere ist, als die, als sportlicher Leiter. „Klar ist man dann auch in einer gewissen Art angespannt. Aber das muss ja auch so sein“, sagt er und erzählt, dass er auch während der 90 Minuten aktiv gecoacht hat. Hinsetzen und still beobachten ist nicht sein Ding. Schon als Spieler kommunizierte er viel und tut es nun auch in der Trainerrolle. „Ich bin da voll mit dabei. Ganz ruhig hinsetzen und den Eisvogel machen, das kann ich nicht. Ich versuche da schon immer positiv mit Anweisungen Einfluss zu nehmen“, so Bach, dem es gefällt eng mit den Spielern zu arbeiten. „Es ist nochmal was anderes. Es macht aber Spaß. Man ist noch einen Tick näher dran, als als sportlicher Leiter. Man fühlt sich ein bisschen in die Zeit als aktiver Spieler zurückversetzt. Ich kann da nichts Negatives sagen."