"Den Druck beim Gegner ausnutzen"

Drei Spiele vor dem Saisonende steht für den BSV Schwarz-Weiß Rehden eine Partie an, die Pflicht und Chance zugleich ist: Im Nachholspiel beim stark abstiegsgefährdeten Aufsteiger Eintracht Braunschweig II will die Mannschaft von Kristian Arambasic am Mittwochabend (19 Uhr) die eigenen Ambitionen unterstreichen – und den nächsten Schritt in Richtung Top-Fünf-Platzierung machen.

Die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig rangiert mit 35 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz – einem der vier Abstiegsränge. Besonders alarmierend: Die U23 ist das heimschwächste Team der Liga, holte in 14 Heimspielen nur zwei Siege. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Serie.

„Wir wollen unser bewährtes System durchziehen und so die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonendspurt legen“, kündigt Arambasic an. Trotz der geringen Restchance auf die Regionalliga-Rückkehr will Rehden in den letzten drei Partien ein klares Zeichen setzen – auch, um sich mit Rückenwind ins Pokalfinale zu bringen.

Rehdens Ausgangslage: Zwischen Enttäuschung und Entschlossenheit

Nach dem spektakulären 4:4 in Verden war die Gefühlslage gemischt. Rehden zeigte Offensivpower und Kampfgeist, verpasste es aber, das Spiel trotz zweimaliger Führung für sich zu entscheiden. Arambasic dazu: „Wenn wir so auftreten wie in Verden, aber unsere defensive Stabilität wiederfinden, sind wir in Braunschweig auf einem guten Weg.“

Der Trainer erwartet einen ähnlich offenen Schlagabtausch: „Es wird wieder ein eng umkämpftes Spiel. Wenn wir die drei Punkte mitnehmen wollen, dürfen wir unser Konzept keinen Moment aufweichen.“

Fokus: Struktur statt Spektakel

Entscheidend dürfte die Balance zwischen kontrollierter Offensive und stabiler Defensive sein. Im letzten Spiel kassierte Rehden vier Gegentore – ein Muster, das sich zuletzt wiederholt hat. Deshalb fordert Arambasic: „Wir müssen uns schnell auf ihren Spielstil einstellen und stets wachsam bleiben – vor allem bei Ballverlusten und Umschaltmomenten.“

In der Offensive ruhen die Hoffnungen erneut auf Spielern wie Elias Beck, Shkrep Stublla und Noah Wallenßus – alle drei waren zuletzt in Torlaune und in Verden an den Rehdener Treffern beteiligt. Kombiniert mit einem tiefen, breiten Kader – „fast alle Spieler sind einsatzbereit“ – will Arambasic die Belastung in dieser englischen Woche gut steuern.

Historie mit Vorgeschichte

Das Hinspiel endete 1:1 – ein später Elfmeter und hitzige Szenen nach Abpfiff blieben nicht ohne Nachwirkung. „Das ist bei einigen noch präsent“, gibt Arambasic zu. Es ist also auch emotional ein besonderes Spiel für Rehden – ein doppelter Anreiz, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Die Voraussetzungen sind klar: Rehden ist Favorit, Braunschweig unter Zugzwang. Doch genau darin liegt die Gefahr – und der Reiz. „Wir gehen mit Mut und dem klaren Ziel nach Braunschweig, dort zu gewinnen“, sagt Arambasic. Ob das gelingt, hängt einmal mehr davon ab, ob seine Mannschaft über 90 Minuten die Balance zwischen Tempo, Konzentration und Effizienz wahrt. Das Ziel: Drei Punkte, ein Ausrufezeichen und ein gestärkter Endspurt.