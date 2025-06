Der SV Eggingen 1975 will mit einem Sieg über Horheim-Schwerzen den 14. Tabellenplatz verteidigen. – Foto: Verein

„Den Druck aus den Köpfen bekommen und in positive Energie umwandeln" Mario Kurth hofft in seiner ersten Trainerstation, mit dem SV Eggingen den Klassenerhalt zu erreichen +++ Kreisligatipp zum 30. und letzten Spieltag

Gerade rechtzeitig vor dem letzten Spieltag hat der SV Eggingen 1975 in der Kreisliga A, Staffel Ost, den 14. Tabellenplatz errungen. Dieser Rang berechtigt zur Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittletzten der Weststaffel – auf diesem Umweg könnte Eggingen den Klassenerhalt realisieren. Darauf baut Mario Kurth in seinem ersten Trainerjahr.

fupa: Herr Kurth, am letzten Spieltag geht es für den SV Eggingen im Fernduell mit Albbruck um den 14. Tabellenplatz und die Teilnahme an den Relegationsspielen. Albbruck empfängt Bad Säckingen, für Ihre Mannschaft geht es zum Tabellenletzten Horheim-Schwerzen. Wie sehen Sie die Chancen? Mario Kurth: Es war ja doch etwas wie eine Achterbahnfahrt in den letzten Wochen. Nach dem Sieg gegen Andelsbach (4:2) haben wir uns nach langen Wochen erstmal auf Platz 14 gesetzt, dann kam das direkte Duell gegen Albbruck, in dem wir schon mit 2:0 geführt haben und das wir dann noch aus der Hand gegeben haben (2:3). Und dann sind wir mit dem unerwarteten Sieg über Erzingen (5:3) doch wieder vorbei. Man merkt einfach, es gibt keine Garantien in dieser Saison. Wir sind aber gut vorbereitet und haben fast alle Mann an Bord, daher sind wir guter Dinge, dass wir den 14. Platz verteidigen können.

fupa: Der VfR Horheim-Schwerzen ist bereits abgestiegen. Was sollte Ihre Mannschaft im Auswärtsspiel dennoch beachten? Kurth: Wir dürfen auf keinen Fall den Gegner unterschätzen. Im Hinspiel – es ist noch nicht lange her, es war ein Nachholspiel Ende April – haben wir ein 0:0 erkämpft. Ich fand damals, dass Horheim-Schwerzen ein gutes Spiel gezeigt hat. Wir werden es so angehen wie jedes andere Spiel auch. Der Schlüssel wird sein, den Druck aus den Köpfen zu bekommen und in positive Energie umzuwandeln, damit wir frei aufspielen können.