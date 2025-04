Den Dreier im Blick

Längst abgehakt ist der schwarze Abend am Gründonnerstag. 0:5 unterlag der FC im Derby beim VfR Mannheim. "Wir waren definitiv keine fünf Tore schlechter, hatten vorne durchaus unsere Chancen, haben hinten aber mitunter zu naiv verteidigt", sagte Heinlein. Der Formanstieg nach der Pleite in Backnang ist nicht in Gefahr, wie der Co-Trainer versichert, "seitdem läuft es deutlich besser und das wissen die Jungs auch."

Zuze darf ausgeruht und dementsprechend frisch antreten, nachdem es über Ostern komplett Frei gegeben hat. "Ich habe das auch genutzt, um über zwei Nächte in einen Kurzurlaub zu fahren", sagt Heinlein, der nach überstandener Verletzung in den Kader zurückkehrt und ergänzt, "nach den intensiven vergangenen Wochen tat diese kleine Auszeit richtig gut." Das Gleiche könnte auf Nils Reißfelder zutreffen. Dessen Verletzung an der Sehne im hinteren Oberschenkel ist nach mehreren Wochen soweit auskuriert, sodass der defensive Mittelfeldspieler wieder eine Option für Coach Steffen Schieck ist.

Die Erfahrung mit dem kommenden Gegner ist obendrein eine angenehme. In der Vorrunde gab es einen 2:1-Erfolg in Villingen, zweifacher Torschütze war damals Christopher Wild. "Jule", wie er von seinen Mannschaftskollegen genannt wird, ist in den vergangenen Wochen nach seiner Verletzungspause wieder in Form gekommen und das ist sehr wichtig. Der 29-Jährige hat sich diese Saison zum torgefährlichsten FC-Akteur entwickelt und kann im Endspurt eine wichtige Rolle einnehmen.

Die Voraussetzungen könnten also schlechter sein. Aber egal, wie die Saison ausgeht, in Zuzenhausen kann sich hinterher niemand etwas vorwerfen. Aus den gegebenen Möglichkeiten haben die Grün-Weißen sehr viel gemacht und mehrmals ihre Oberliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Bis zum heutigen Tage ist Zuzenhausen immer noch die einzige Mannschaft, die den beiden Ausnahmeteams des Spitzenreiters Sonnenhof Großaspach und dessen Verfolger TSG Balingen mit zwei Remis Punkte abknöpfen konnte. In beiden Partien hätten es sogar Siege geben könne, da „Zuze“ jeweils in Führung lag. "Das zeigt, dass wir gegen jeden etwas holen können", so Heinlein.