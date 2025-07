Den direkten Wiederaufstieg im Blick

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Als mit Abstand formstärkster Absteiger der vergangenen Saison musste der FC Bammental in Folge der Relegation den Gang in die Landesliga antreten. In Folge haben auch einige Spieler den Verein verlassen. Trotzdem kann der FCB auf eine gefestigte Basis zurückgreifen und ist einer der Anwärter auf den Meistertitel.

FK Srbija Mannheim

Im zweiten Landesliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg etablierte sich Srbija Mannheim schnell im Spitzentrio der Liga. Zudem verstärkte man sich weiter mit Transfers vom direkten Konkurrenten aus Brühl. Daher zählen die Serben auch im kommenden Jahr zu den Favoriten in Sachen Aufstieg.

FV Brühl

Im Gegensatz zu Srbija Mannheim hat sich im Kader des FV Brühl etwas mehr getan. Nichtsdestotrotz verfügen die Brühler ohne Frage über eine Menge Qualität. Da es keinen klaren Topfavoriten auf den Aufstieg gibt, zählt Brühl erneut zu den Teams, denen der Sprung in die Verbandsliga zuzutrauen ist.

VfR Mannheim II

Eine Mannschaft, die zumindest mittelfristig den Weg in die Verbandsliga gehen will, ist der VfR Mannheim II. Dieser hat sich nach dem ungefährdeten Klassenerhalt deutlich verstärkt und wird versuchen anzugreifen. Aus unserer Sicht wird es allerdings in diesem Jahr noch nicht für den großen Sprung reichen.

VfB St. Leon

Der VfB St. Leon war als Meister in die Verbandsliga aufgestiegen, bekam jedoch schnell seine Grenzen aufgezeigt. In Folge des Abstiegs haben mehrere Stammspieler den Verein verlassen. Zudem wagt man mit einem Trainer-Trio rund um Patrick Vogelbacher, der zusätzlich als Co-Trainer in Walldorf eingespannt ist, ein Experiment.

ASV Eppelheim

Auch der ASV Eppelheim befindet sich in einem Umbruch. Daher bleibt vor allem zu Beginn abzuwarten, wie schnell es der ASV schafft eine Einheit zu formen und die entsprechende Qualität auf den Platz zu bringen. Da es qualitativ nicht für die Spitzenplatzierungen reichen wird, ist mit einem Platz in der oberen Tabellenhälfte zu rechnen.

SpVgg 06 Ketsch

Der SpVgg Ketsch ist ebenfalls eine erneute Platzierung auf einem einstelligen Tabellenplatz zuzutrauen. Im vergangenen Jahr verbesserte man sich deutlich im Vergleich zu den Jahren davor. Allerdings wird es schwer werden, den fünften Platz aus der Vorsaison zu bestätigen.

VfB Gartenstadt

Nach der Rückkehr in die Landesliga erreichte der VfB Gartenstadt wie zu erwarten recht ungefährdet den Klassenerhalt. Da sich sowohl auf Zugangs- als auch auf Abgangsseite kaum etwas getan hat, rechnen wir erneut mit einem Platz im Tabellenmittelfeld.

TSV Amicitia Viernheim

Aus Viernheimer Sicht wäre eine Saison mit weniger Auf und Abs als in den vergangenen beiden Spielzeiten definitiv wünschenswert. Sollte Amicitia seine Qualitäten in Hin- und Rückrunde auf den Platz bringen können, winkt eine etwas weniger nervenaufreibende Spielzeit.

FC Türkspor Mannheim

Bei Türkspor Mannheim stand im Sommer ein radikaler Umbruch an. Anders als beim ASV Eppelheim ist hier allerdings keine erneute Platzierung in den oberen Tabellenregionen zu erwarten. Das Team wird sich erst finden müssen, weshalb wir Türkspor in diesem Jahr im unteren Tabellenmittelfeld erwarten.

Türkspor Eppingen

Zumindest ein kleiner Kunstrasen bleibt der Landesliga Rhein-Neckar nach dem Aufstieg der DJK Ziegelhausen/Peterstal erhalten. Türkspor Eppingen startet nach einem Durchmarsch in der Kreisliga Sinsheim erstmals in der Landesliga. Mit Mehmet Öztürk bekommen die Eppinger einen Landesliga-erfahrenen Trainer an die Seitenlinie. Der Klassenerhalt ist ihnen zuzutrauen.

FV Nußloch

Der FV Nußloch dürfte es in dieser Saison verhältnismäßig schwer haben. Gleich mehrere Leistungsträger haben den Verein im Sommer verlassen oder stehen nicht mehr zur Verfügung. Daher ist der FVN in diesem Jahr besonders schwer einzuschätzen.

SG Kirchardt

Wie zu erwarten war es eine enge Angelegenheit mit dem Klassenerhalt der SG Kirchardt. Im Sommer hatte der Sinsheimer Vertreter vereinzelt schmerzhafte Abgänge zu verkünden, überraschte jedoch mit einigen qualitativen, jungen Neuzugängen. Nichtsdestotrotz dürfte es auch in diesem Jahr kein Selbstläufer werden.

SG-SV Lobbach

Wie für die SG Kirchardt wartet auf Lobbach die zweite Landesliga-Saison in Folge. Vor allem die Abgänge von Bent Fellmann und Janis Edinger dürften dem letztjährigen Aufsteiger wehtun. Zwar bekommen die Lobbacher auch einige spannende Neuzugänge hinzu, der erneute Klassenerhalt ist jedoch ein ambitioniertes Ziel.

SV 98 Schwetzingen

Auch beim SV Schwetzingen hat sich nach der verkorksten letzten Saison einiges getan. Mit Bartosz Franke als ihren neuen Trainer wollen die Spargelstädter nicht wieder zittern müssen. Durch die auf 18 Teams aufgestockte Liga steht allerdings eine sehr kräftezehrende Runde bevor.

FC Dossenheim

Der FC Dossenheim vertritt als Aufsteiger den Fußballkreis Heidelberg. Erstmals seit 2017 geht Dossenheim in dieser Liga an den Start, nachdem man in allen acht Jahren auf einem einstelligen Tabellenrang in der Kreisliga landete. Vor allem mit den beiden Jüllich-Brüdern verfügt der Aufsteiger über mächtig Erfahrung.

ASC Neuenheim

Die Mannschaft des ASC Neuenheim ist wohl die größte Unbekannte der anstehenden Saison. Mit einem nahezu kompletten Neuaufbau wollen die Anantomen den Neustart wagen und sich erneut in der Landesliga Rhein-Neckar beweisen. Demnach dürfte das oberste Ziel erst einmal der Klassenerhalt sein.

SC Rot-Weiß Rheinau

Nach dem Aufstieg 2023/24 reichte es denkbar knapp nicht für den Klassenerhalt der Mannheimer. In der Kreisliga gewann Rot-Weiß erneut die Meisterschaft und ist so nach nur einem Jahr Abstinenz wieder zurück in der Landesliga. Doch auch in diesem Jahr wartet eine schwierige Aufgabe auf die Mannschaft von Christian Hofsäß.

Getippte Abschlusstabelle