"...den darf man nicht unterschätzen"

In Sachen Saisonstart war bei beiden Mannschaften noch Luft nach oben. Während sich der VfB Artern gegen den Aufsteiger aus Dingelstädt mit 3:4 geschlagen geben musste, erkämpfte sich der FC An der Fahner Höhe in letzter Minute einen Punkt gegen den Thüringenliga-Aufsteiger aus Büßleben. "Den Ligastart hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Wir wussten im Vorfeld, dass es kein Selbstläufer wird und haben uns letztendlich stark zurück in die Partie gekämpft und mit dem Punktgewinn belohnt, blickt FC-Neuzugang Max Harant auf das erste Saisonspiel zurück. Auch Bastian Rüdiger, Arterns Kapitän, schaut mit keinem fröhlichen Auge auf die Auftaktpleite zurück: "Es ist natürlich sehr schade, dass wir das Spiel gegen Dingelstädt nicht gezogen haben. Die Saison ist noch lang und wird zum Glück noch nicht am ersten Spieltag entschieden, wenngleich die Personallage nach wie vor noch nicht besser geworden ist."

Auf dem Papier werden die Kräfteverhältnisse schnell deutlich, auch wenn vor allem der Pokal für Sensationen steht und jedes Spiel erst einmal gespielt werden muss. "Wir rechnen uns gegen Fahner Höhe auch aufgrund unserer Personalsorgen nicht all zu viel aus. Es ist wichtig hinten gut zu stehen, lange die Null zu halten und vorne mit unseren schnellen Stürmern immer wieder Nadelstiche zu setzen, ist sich VfB-Kapitän Bastian Rüdiger über die enorme Qualität des kommenden Pokalgegners bewusst. Doch auch Max Harant und seine Mannschaft werden den kommenden Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen und sind gewillt eine überzeugende Leistung auf den Platz zu bringen: "Zu Artern kann ich nichts sagen. Wer jedoch den direkten Wiederaufstieg schafft und den Kreispokal gewinnt, darf man nicht unterschätzen. Das werden wir auch nicht, denn wir haben als Mannschaft hohe Ansprüche, denen wir auch im Pokal gerecht werden wollen."

Gut angekommen

Für Neuzugang Max Harant ist es die erste Saison beim FC An der Fahner Höhe. Vor dieser Spielzeit kam der 22-jährige Mittelfeldspieler vom TSV 1861 Bad Tennstedt und stand im ersten Saisonspiel direkt in der Startformation. "Mit meinem Wechsel bin ich bisher total zufrieden und die Mannschaft bzw. der Verein haben mich und die anderen Neuzugänge super integriert", freut er sich über die ersten Wochen an neuer Wirkungsstätte. Über das höhere Niveau "war er sich natürlich schon im Vorfeld des Wechsels bewusst" und ist von den Qualitäten seiner neuen Mannschaft voll und ganz überzeugt: "Die Vorbereitung war intensiv, aber auch wichtig um zu verstehen, wie die Mannschaft Fußball spielen will. Die Testspielergebnisse zeigen schon in Ansätzen zu was wir fähig sind, wenn wir in unsere Abläufe kommen."