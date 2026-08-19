DEN COACHES GÜLER UND POLAT FEHLT EIN DUTZEND SPIELER

Güler / Polat müssen Improvisieren – Foto: Kermelikspor

Für den SV K. Kermelikspor München steht am Sonntag der erste Pflichtspieltag in der A-Klasse auf dem Programm.

Zum Saisonauftakt wartet mit der Reserve des TSV Trudering direkt eine interessante Aufgabe auf Kermelikspor. Trudering II kennt die A-Klasse und bringt sicherlich die nötige Erfahrung mit. Für unsere neu formierte Mannschaft heißt es deshalb von der ersten Minute an: konzentriert sein, kämpfen und als Team auftreten so Seyfi

Doch ausgerechnet zum Saisonstart muss Der Coach auf rund ein Dutzend Spieler verzichten. Neben mehreren verletzungsbedingten Ausfällen sorgt auch die Urlaubszeit für einen stark ausgedünnten Kader – ein Problem, das gerade im August viele Amateurvereine betrifft.

Es fehlen unter anderem Vize-Kapitän Adatepe sowie die verletzten Patir, Durak und Cankaya.

Urlaubsbedingt stehen außerdem Özden, die beiden Günes-Brüder, Altintas, Cil und Ankit nicht zur Verfügung.

Wir haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet, neue Spieler integriert und uns als Mannschaft immer weiter entwickelt. Jetzt gilt es, die Arbeit aus der Vorbereitung auch auf dem Platz zu zeigen.

Wir wollen mutig auftreten, unsere Stärken ausspielen und von Beginn an zeigen, dass wir nicht nur in der A-Klasse angekommen sind, sondern dort auch eine Rolle spielen wollen.

Jeder Zweikampf. Jeder Lauf. Jeder Meter. Gemeinsam.

Der Saisonstart ist immer etwas Besonderes – und wir wollen mit einem positiven Ergebnis in unsere erste A-Klasse-Saison starten gibt sich Seyfi zuversichtlich.