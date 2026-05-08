Den Aufstieg vor 2500 Fans vergisst er nie B15: Plattens Urgestein Dominik Klein beendet am Saisonende seine Laufbahn. Welche Erfolge den 41-Jährigen geprägt haben. von Lutz Schinköth · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser

"Nicht nachlassen und ehrgeizig bleiben", will Dominik Klein in den verbleibenden drei Saisonspielen. – Foto: FuPa/Verein

Dominik Klein hat in seiner langen Laufbahn so ziemlich alles erlebt. Der mittlerweile 41-Jährige stieg einst mit seinem Herzensverein TuS Platten in die A-Liga auf, musste aber auch die Erfahrung eines bitteren Abstiegs machen. Mal fungierte er als Torwart, mal als Feldspieler – inzwischen steht er wieder zwischen den Pfosten. Bis auf zwei Jahre in der A-Jugend des SV Hetzerath spielte Klein nie für einen anderen Verein.

„Schon vor der Saison wollte ich aufhören. Björn Griebler zuliebe habe ich aber noch ein Jahr drangehängt. Doch langsam tun die Knochen auch weh“, begründet der in Bernkastel-Kues geborene und in Platten lebende Routinier seinen Entschluss, die Schuhe nach dieser Runde an den Nagel zu hängen. Bereits in der C-Jugend begann Klein im Tor. Nach der A-Jugend entschied er sich verletzungsbedingt allerdings für das Feldspiel. „Dreimal hatte ich mir die Mittelhand gebrochen, dazu kam eine Schleimbeutelentzündung.“ Mit 18 Jahren kehrte er nach Platten zurück – und blieb seinem Heimatverein bis heute treu. „Vor ein paar Jahren sollte ich mal nach Altrich wechseln. Nach ein paar Trainingseinheiten habe ich dort aber abgesagt und mich doch fürs Bleiben in Platten entschieden“, blickt Klein zurück. Als sich der TuS in der Saison 2022/23 von Trainer Rainer Schwind getrennt hatte, übernahm Klein für die letzten zehn Spiele interimsweise das Traineramt. In jener Spielzeit war er sogar noch einmal als Stürmer im Einsatz, nachdem er zuvor aus zeitlichen Gründen eine zweieinhalbjährige Pause eingelegt hatte.

„Weil mir irgendwann das Tempo fehlte und ich zu langsam wurde, bin ich Stück für Stück nach hinten durchgereicht worden – bis ich wieder zwischen den Pfosten stand.“ Besonders prägend war für ihn der Aufstieg in der Saison 2006/07. „Als junger Spieler habe ich im Entscheidungsspiel gegen Türkgücü Wittlich in letzter Sekunde den Aufstieg in die A-Klasse miterlebt. Das war damals vor der unglaublichen Kulisse von 2500 Zuschauern. So etwas vergisst du dein ganzes Leben lang nicht.“