Den Aufstieg vor 2500 Fans vergisst er nie 

Dominik Klein hat in seiner langen Laufbahn so ziemlich alles erlebt. Der mittlerweile 41-Jährige stieg einst mit seinem Herzensverein TuS Platten in die A-Liga auf, musste aber auch die Erfahrung eines bitteren Abstiegs machen. Mal fungierte er als Torwart, mal als Feldspieler – inzwischen steht er wieder zwischen den Pfosten. Bis auf zwei Jahre in der A-Jugend des SV Hetzerath spielte Klein nie für einen anderen Verein.
„Schon vor der Saison wollte ich aufhören. Björn Griebler zuliebe habe ich aber noch ein Jahr drangehängt. Doch langsam tun die Knochen auch weh“, begründet der in Bernkastel-Kues geborene und in Platten lebende Routinier seinen Entschluss, die Schuhe nach dieser Runde an den Nagel zu hängen. Bereits in der C-Jugend begann Klein im Tor. Nach der A-Jugend entschied er sich verletzungsbedingt allerdings für das Feldspiel. „Dreimal hatte ich mir die Mittelhand gebrochen, dazu kam eine Schleimbeutelentzündung.“ Mit 18 Jahren kehrte er nach Platten zurück – und blieb seinem Heimatverein bis heute treu. „Vor ein paar Jahren sollte ich mal nach Altrich wechseln. Nach ein paar Trainingseinheiten habe ich dort aber abgesagt und mich doch fürs Bleiben in Platten entschieden“, blickt Klein zurück.
Als sich der TuS in der Saison 2022/23 von Trainer Rainer Schwind getrennt hatte, übernahm Klein für die letzten zehn Spiele interimsweise das Traineramt. In jener Spielzeit war er sogar noch einmal als Stürmer im Einsatz, nachdem er zuvor aus zeitlichen Gründen eine zweieinhalbjährige Pause eingelegt hatte.
„Weil mir irgendwann das Tempo fehlte und ich zu langsam wurde, bin ich Stück für Stück nach hinten durchgereicht worden – bis ich wieder zwischen den Pfosten stand.“
Besonders prägend war für ihn der Aufstieg in der Saison 2006/07. „Als junger Spieler habe ich im Entscheidungsspiel gegen Türkgücü Wittlich in letzter Sekunde den Aufstieg in die A-Klasse miterlebt. Das war damals vor der unglaublichen Kulisse von 2500 Zuschauern. So etwas vergisst du dein ganzes Leben lang nicht.“
Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Griebler vor sechs Wochen stabilisierte sich der TuS zunächst in Leistungen und Ergebnissen. Unter dem Interimsduo Christian Lichter und Dymitro Shuklin blieben die Plattener drei Spiele ungeschlagen (1:1 gegen die SG Binsfeld, 2:1 gegen die SG Niersbach, 3:0 gegen Salmrohr II), ehe Niederlagen gegen den SV Dreis (0:2) und bei der SpVgg Minderlittgen-Hupperath (0:4) folgten.
„Die beiden führen die sehr gute und akribische Arbeit von Björn fort und haben auch taktisch nicht viel verändert. Christian und Dimi bringen aber zusätzlich Abwechslung und Spaß in die Trainingseinheiten“, berichtet Klein. Dass der Oldie gegen Dreis nicht im Tor stand, sei mit dem Trainerteam abgesprochen gewesen. „Julien Dietrich, der regelmäßig trainiert, soll ebenfalls seine Spiele bekommen. Das ist nur fair und gehört bei uns einfach dazu.“
Für den Routinier, der seit 20 Jahren als Filialleiter bei Fressnapf in Luxemburg arbeitet, geht es in den restlichen drei Spielen vor allem darum, „nicht nachzulassen und ehrgeizig zu bleiben. Am Sonntag daheim gegen Rot-Weiss Wittlich haben wir nach dem 0:4 im Hinspiel außerdem noch etwas gutzumachen.“