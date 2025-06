Den Aufstieg knapp verpasst

Die Rückkehr in die Bezirksliga hat der TSV Kaldenkirchen am Ende nur knapp verpasst. Vier Punkte fehlten auf den Aufstiegsplatz zwei, den der SV Thomasstadt Kempen behauptete. Um diesen noch abzufangen, hätte die Saison-Schlussphase anders laufen müssen: Von den letzten vier Partien gewann Kaldenkirchen nur zwei, die zwei Niederlagen gegen Amern II (2:3) und Hüls (1:5) machten die Aufstiegsambitionen zunichte. Und das, obwohl Kempen selbst vier Punkte liegen ließ in dieser Phase und somit eigentlich ein Türchen für den TSV öffnete. Somit reichte es immerhin zu Platz drei.

Kaldenkirchen spielte eine Spitzen-Hinrunde, verlor lediglich gegen Hellas Krefeld (2:3), den späteren Meister Union Nettetal II (1:5) und den SSV Strümp (1:2). Bei den zwölf Hinrundensiegen waren auch klaren wie gegen TSV Bockum II (10:1) und VfR Fischeln II (6:1) dabei. Auch die Rückrunde war mit elf Siegen kaum schwächer, doch eine Niederlage mehr als in der Hinrunde war ausschlaggebend für den verpassten Aufstieg. 115 Treffer waren für den Dritten in einer ohnehin torreichen Liga ein guter Wert, nur Kempen und Nettetal trafen häufiger.

Schon in der Zeit nach der Winterpause hatten sich aufgrund von Verletzungen Schwierigkeiten angedeutet. Zunächst ging es gut los, der TSV gewann fünf Spiele in Folge. Doch dann verletzte sich Offensivspieler Lars Heines, der bis dahin 14 Saisontore beigetragen hatte. In der Folge verlor der TSV an Durchschlagskraft, gewann etwa gegen Hinsbeck (2:2) und Strümp (0:4) nicht. Erst Mitte April kehrte Heines zurück, immerhin stand dafür Steffen Eichler durchgängig parat und erzielte viele wichtige Tore. „Wir haben ohne klassischen Stürmer gespielt. Unser Spiel war von Heines und Eichler abhängig, deswegen wollen wir künftig fußballerisch etwas anderes ausprobieren“, sagt Bieck selbstkritisch. Auch mit der Zahl der Gegentore ist er unzufrieden: „Für ein Top-drei-Team sind 64 Gegentore einfach zu viel.“ Immerhin vier Konkurrenten waren besser.

Spieler der Saison

Mit 30 erzielten Toren führte kein Weg an Angreifer Steffen Eichler vorbei. „Er hat schon eine überragende Saison gespielt. Er kam mal über die Außenbahn und auch mal aus der Mitte, er ist variabel aufgestellt“, lobt Bieck, der das ganze Team als funktionierendes Kollektiv hervorhebt.

So geht es weiter

Am Montag steigt Kaldenkirchen wieder ins Training ein. Nach fast acht Jahren als Trainer musste André Küppers nach dem Saisonende seinen Hut nehmen. Für ihn verpflichtete der TSV den Ex-Dilkrath-Coach Fabian Wiegers. Der Ur-Kaldenkirchener Wiegers bringt seinen Bruder Philipp Wiegers mit, der künftig in der Abwehr aushilft. „Er kommt mit reichlich Landesliga-Erfahrung“, sagt Bieck. Und über Trainer Fabian Wiegers: „Ich kenne ihn schon lange. Wir haben noch zusammen gespielt, ich habe ihn aber auch trainiert. Wir wollen die zerstreuten Kaldenkirchener zurückholen.“

Für das Tor kommt Luis Heimes von TuRa Brüggen, von Absteiger TSV Boisheim kommt Abwehrrecke Janis Ungerer. Im Mittelfeld verstärkt sich der TSV mit Fabian Szordykowski von Mennrath. Besonders freut sich Bieck auf Levin Lintjens, der nach einem Pausenjahr wieder im Kader steht: „Ein überragender Spieler, der uns nach vorne bringt.“

Und mit Michael Goertz von Lötsch komme der „Stürmer, der uns gefehlt hat.“ Die Mannschaft soll verjüngt werden, nachdem Sabit Gashi (39 Jahre), Benjamin Guttrath (38) und Christopher Heythausen (35) aufgehört oder den Verein verlassen haben. Auch wenn Bieck nicht den Aufstieg als Ziel ausgibt, will er mit dem TSV oben mitspielen: „Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir ein Wörtchen mitreden. Wenn es klappt, umso schöner.“