„Den Aufstieg haben wir uns sowas von verdient“

Perfekte erste Hälfte – Balingen dominiert vor der Pause

Die Ausgangslage vor dem Spiel war glasklar: Nur ein Sieg würde die Rückkehr in die Regionalliga sichern. Und genau so trat die TSG Balingen von Beginn an auf – mutig, offensiv, druckvoll. Nach einer ersten halben Stunde mit viel Ballbesitz, aber wenigen klaren Chancen, platzte der Knoten kurz vor der Pause.

In der 40. Minute schlug Halim Eroglu zu und brachte Balingen mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später legte Amney Moutassime das 2:0 nach – ein Doppelschlag, der die Bizerba-Arena elektrisierte. Die TSG hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt völlig im Griff und ging mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Rückschlag nach dem Wechsel – Friedberg schlägt zurück

Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Friedberg kam mit Wucht aus der Kabine und setzte die TSG zunehmend unter Druck. In der 62. Minute verkürzte der kurz zuvor eingewechselte Demyan Imek auf 2:1 – und nur drei Minuten später traf er erneut zum 2:2-Ausgleich. Innerhalb weniger Minuten war die Führung dahin, das Spiel wieder offen.

In dieser Phase wackelte Balingen – aber es fiel nicht. Die Mannschaft stemmte sich gegen den drohenden K.o. und hielt das Spiel offen. „Auch wenn es lange gedauert hat, auch wenn wir Rückstände hinnehmen mussten – wir haben bis zur letzten Minute daran geglaubt“, sagte Daniel Güney später.

Die große Erlösung – Klostermanns Tor in der Nachspielzeit

Als schon alles auf ein Remis und den verpassten Aufstieg hinauszulaufen schien, schlug die TSG doch noch zu. In der 90.+1 Minute war es Simon Klostermann, der den Ball über die Linie brachte und damit die Bizerba-Arena in kollektiven Jubel versetzte. Der 3:2-Siegtreffer war zugleich der goldene Treffer zum Aufstieg.

Trainer Murat Isik hatte in der zweiten Halbzeit gleich dreimal gewechselt, unter anderem brachte er Klostermann für Halim Eroglu – ein Wechsel, der sich am Ende als spielentscheidend erwies. Balingen ließ in den letzten Sekunden nichts mehr anbrennen und brachte die Führung über die Zeit.

Güney: „Diese Mannschaft hat den Aufstieg mehr als verdient“

Die Erleichterung und Freude nach dem Abpfiff waren riesig. Co-Trainer Daniel Güney fand klare Worte: „Wir haben uns vor dem Spiel als Mannschaft gesagt: So wie wir aufgetreten sind, eine komplette Saison lang, haben wir mehr den Aufstieg mehr als verdient.“ Der Weg der TSG war lang, intensiv – und nun erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben gezeigt, dass wir verdient in die Regionalliga gehören. Das ist die TSG Balingen“, sagte Güney mit Stolz.

Der Aufstieg ist für den Verein nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein großer Moment. Die Enttäuschung über den Abstieg im Vorjahr ist vergessen – die TSG ist wieder da. Und sie ist zurückgekommen mit einer jungen, hungrigen und leidenschaftlichen Mannschaft, die in der entscheidenden Phase der Saison über sich hinausgewachsen ist.

Abschlusstabelle krönt Balingen – Gruppenplatz eins gesichert

Mit dem Sieg über Friedberg sicherte sich Balingen mit vier Punkten aus zwei Spielen den Gruppensieg in der Aufstiegsrunde. Türk Gücü Friedberg, das den 1. FC Kaiserslautern II mit 6:0 deklassiert hatte, bleibt trotz starker Leistung nur der zweite Platz. Kaiserslautern II beendete die Runde mit einem Punkt aus zwei Spielen und 1:7 Toren auf Rang drei. Damit ist klar: Nur Balingen steigt auf, Friedberg und Kaiserslautern spielen auch in der kommenden Saison in der Oberliga.

Ein letzter Akt mit großem Happy End

Mit dem Schlusspfiff endete für die TSG Balingen eine Saison, die emotional kaum facettenreicher hätte sein können. Die Mannschaft hat Rückschläge überwunden, sich in der Liga stabilisiert, das Pokalfinale erreicht und letztlich den entscheidenden Schritt in den Aufstiegsspielen vollzogen. Der Aufstieg ist der verdiente Lohn einer Saison voller Arbeit, Zusammenhalt und Entschlossenheit.

„Wir haben uns genau diesen Moment verdient“, fasste Daniel Güney zusammen – und kündigte an: „So kommen wir auch in der nächsten Saison wieder.“ Die Regionalliga kann sich auf einen mutigen Rückkehrer freuen.