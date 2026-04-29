Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten

Es kristallisierte sich schnell das Wochenende des letzten Spieltages heraus, an dem sowohl die Bohemians als auch Slavia Praha noch ein Heimspiel austragen sollten.

Zu meinem 40. Geburtstag bekam ich von Toby ein Männerwochenende in Prag geschenkt. Einfach mal wieder ein bisschen Zeit für Gespräche unter Jungs, ein paar Pivo und, O-Ton, vielleicht ein bisschen Fußball.

Zum einen hatte ich das Ďolíček der Klokani bereits vor zehn Jahren besucht, außerdem spielten Slavia gegen Sigma Olmütz und Karten für dieses Spiel zu bekommen schien mir im Vorfeld einfacher als Tickets für das Derby Bohemians gegen Sparta Prag.

Beide zeitgleich und meine Wahl fiel daher auf Slavia.

Wobei auch das nicht ganz so einfach war, da Slavia auf Titelverteidigerkurs ist und sich mit einem Sieg gegen Olmütz ein gutes Polster auf den Zweitplatzierten erarbeiten konnte.

Auch wenn es der letzte Spieltag war, konnte Slavia den Titel aber noch nicht festmachen, denn in Tschechien spielen sie seit einiger Zeit noch eine Meister- bzw. Abstiegsrunde am Ende der Saison.

Eine Woche vor dem Spiel saß ich also am Laptop und aktualisierte den Ticket-Shop, in den immer nur kleckerweise einzelne Plätze online kamen.

Als ich dann endlich zwei Plätze nebeneinander hatte, brach mein Bezahlvorgang ab und das Spiel begann von vorne.

Eine knappe Stunde und drei Nervenzusammenbrüche später hatte ich dann zwei Tickets im Warenkorb, konnte diese auch bezahlen und die Vorfreude auf das Wochenende konnte beginnen.

Freitagabend traf ich mich mit Toby am Hauptbahnhof und pünktlich setzte sich unser „Knödelexpress“ in Bewegung.

Im Verlauf der Fahrt bauten wir eine Verspätung von rund 20 Minuten auf. Das bereitete uns aber keine Sorgenfalten. Was dann, knapp 50 Kilometer vor Prag, passieren sollte, dafür umso mehr: Der Zug hupte und bremste abrupt ab. Dann gab es ein schepperndes Geräusch und man spürte einen deutlichen Aufprall. Es folgte ein Geräusch, als würden lauter kleine Fragmente am Zug entlangschaben.

Kurz danach war der Zug zum Stillstand gekommen und die Schaffner rannten aufgeregt und mit Warnwesten bekleidet durch die Waggons.

Plötzlich liefen Feuerwehrleute und Polizisten innen und außen am Zug entlang und die Information, dass wir ein Auto auf einem Bahnübergang gerammt hatten, manifestierte sich.

Irgendwann kam dann die Bestätigung durch die Lautsprecher und wir wurden darüber informiert, dass unser Zug nicht weiterfahren würde. Busse sollten organisiert werden, die uns dann weiterbringen würden.

Allerdings passierte dann eine ganze Weile gar nichts, außer dass man ständig Feuerwehrleute neben dem Zug hin- und herlaufen sah.

Ein Mitreisender fragte dann die Schaffnerin, was nun Phase wäre. Diese verstand aber weder Deutsch noch Englisch und der Fragesteller sprach kein Tschechisch.

Sie wusste sich aber zu helfen und tippte fix etwas in einen Übersetzer auf ihrem Handy und zeigte es ihm.

Dann flitzte sie in ihrer Warnweste weiter und ließ ihn mit einem sehr unbefriedigten Gesichtsausdruck zurück.

Auf meine Frage, was sie ihm denn hatte übersetzen lassen, meinte er nur: „Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.“

Das half natürlich nicht wirklich weiter, aber eine Stunde später konnten wir – unter Aufsicht der Feuerwehr und über einen kleinen Steg aus Metall – in einen Zug wechseln, der auf dem Nachbargleis angekommen war.

Also keine Reisebusse.

Dieser Zug, gezogen von einer Diesellok, die nach Sprit und Schmieröl stank, zog uns im Schneckentempo zum nächsten Bahnhof.

Dort konnten wir in den nächsten Railjet steigen.

Allerdings musste der verunglückte Zug in zwei Fuhren evakuiert werden und so warteten wir noch eine Weile, bis alle da waren, ehe es endlich nach Prag ging.

Mit schlappen dreieinhalb Stunden Verspätung erreichten wir den Hauptbahnhof, futterten noch schnell etwas im goldenen M und fielen wenig später todmüde in die Hotelbetten.

Der nächste Morgen startete mit Sightseeing inklusive einiger Pausen für ein oder zwei Bierchen.

Zur Stadt Prag muss ich vermutlich nicht viel sagen, da ich schätze, dass fast alle, die das hier lesen, schon mal da waren. Nur so viel: Es ist eine wunderschöne Stadt und bereits jetzt überlege ich, wann ich wieder hinfahren könnte.

Was ich mich allerdings frage, ist, ob einer der Bauarbeiter, die die Karlsbrücke einst bauten, ahnte, dass ca. 700 Jahre später Männer mit rosafarbenen Tutus und einer Plastikkugel am Fußgelenk über die Brücke torkeln und ihren Junggesellenabschied zelebrieren.

Nach einem guten Mittagessen, begleitet von weiterem leckeren Gerstensaft, machten wir uns auf den Weg nach Vršovice, dem Stadtteil Prags, in dem das Stadion Eden steht.

Dort bestreitet Slavia seit 1953 seine Heimspiele und wir erreichten das Stadion über eine Brücke, die die Straße davor überspannt.

Es war noch eine Stunde bis zum Anstoß und das Erste auf der To-do-Liste war natürlich das Besorgen eines Schals. Die Schlange vor dem Fanshop war zwar lang, doch es ging recht zügig und keine zehn Minuten später hatte ich mein Souvenir.

Toby bemerkte dann, dass wir direkt vor unserem Gate standen.

Leider sah das der zuständige Ordner anders und schickte uns in Richtung Gästeblock.

„Wird schon stimmen“, dachten wir uns.

Immerhin hatten wir gestern im Zug gelernt, dass den Anweisungen des Personals Folge zu leisten ist.

Allerdings hatte der Mann komplett unrecht, denn am Gästeblock kam man auch wirklich nur in den Gästeblock. Dafür konnten wir schon mal erahnen, dass die Gäste aus Olmütz heute richtig Bock hatten. Wir sahen nämlich, dass die Ordner gerade einen Rollstuhlfahrer auseinander nahmen und eine riesige Tüte voller Pyrotechnik aus seinem Besitz „entwendeten“.

Voller Hoffnung, dass das nur die Spitze des Eisbergs war, suchten wir nun unseren Eingang.

Nach einer Runde ums ganze Stadion waren wir uns einig, dass wir bereits beim ersten Anlauf richtig gewesen sein mussten. Und siehe da: Der zweite Versuch an unserem Gate brachte den Erfolg.

Ob der Kollege mit der gelben Weste sich einen Spaß erlaubt hatte oder sich vielleicht einfach nur geirrt hatte, bleibt ein Rätsel.

Nach dem ganzen Bier der letzten Stunden griffen wir erst mal zu einer Cola und bezogen unsere Sitze.

Das Stadion hat einen gewissen Charme und auch wenn es sehr modern daherkommt und u. a. ein Hotel beherbergt, ist es keine seelenlose Arena.

Und auch beide Fanszenen konnten überzeugen: Slavia startete mit einer biblischen Choreo, deren Sinn sich mir aber trotz Google-Übersetzer nicht erschloss. Dafür wurde sie von rotem Rauch untermalt.

Der Gästeblock hatte hingegen offenbar nichts mehr zum Zünden, flaggte aber ordentlich und hatte auch ein paar Schwenker im Gepäck.

Da wir sehr nah an den Gästen saßen, konnten wir einige Highlights entdecken. Zum Beispiel den Typen, der zwar unbedingt eine Fahne haben wollte, aber das ganze Spiel sitzen blieb – geschwenkt hat er trotzdem. Mein persönlicher Star war der Stereotyp eines „Honzas“: Sonnenbrille und ein Bauchnabel, der unter der T-Shirt-Kante und über der Bauchtasche jedes Mal hervorlugte, wenn er die Arme hob.

Auf dem Feld ging Sigma überraschend in Führung und hielt diesen Vorsprung trotz einer frühen roten Karte lange.

Slavia drehte das Spiel aber doch noch durch eine Unaufmerksamkeit der Olmützer Verteidiger und einen abgefälschten Distanzschuss. Der Sieg für Prag geht schon klar, denn Sigma hatte gefühlt die eigene Hälfte im zweiten Abschnitt nicht einmal verlassen.

Da zeitgleich und gerade mal einen Kilometer entfernt die Bohemians Sparta besiegten, ist Slavia voll auf Meisterkurs.

Wir machten uns mit der Straßenbahn auf den Weg zum abendlichen Schmaus mit einigen Begleitgetränken.

Dabei fuhren wir am Ďolíček, der Heimat der Bohemians Prag, vorbei und konnten beobachten, dass Fans der Bohemians und Slavia sich schon fast freundschaftlich begegneten.

Der Abend wurde noch lang und am nächsten Morgen ging es mit Kater im Kopf und in den Wadenmuskeln zurück nach Hause.

Hat Spaß gemacht – und nächstes Mal machen wir irgendwas mit Wellness.

der Kutten König