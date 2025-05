Den 80. feiert Manfred Spenninger weit weg

In Fußballerkreisen ist er bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“ – und das nicht nur im Landkreis Donau-Ries, sondern in weiten Teilen Schwabens: Am 10. Mai 2025 wird Manfred Spenninger 80 Jahre alt. Von 1969 bis 2018 war er Spartenleiter bei den Fußballern des TSV Wemding und hat diese durch Höhen und Tiefen geführt. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz wurde Spenninger vielfach ausgezeichnet. An seinem Ehrentag wird man den Jubilar aber nicht auf einem Sportplatz in der Region antreffen.