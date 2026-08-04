"Demut zeigen und für jeden Punkt alles auf dem Feld lassen"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck: Mirko Wilke, Trainer des FC Strausberg in der Landesliga Nord, blickt auf die Vorbereitung, die Neuzugänge und die Ziele seines Teams voraus. Nach dem Meistertitel in der Landesklasse steht für den Aufsteiger nun die Debütsaison in der neuen Liga an; mit einem neuen Trainer, mehreren neuen Gesichtern und einem klaren Auftrag: Ankommen, Respekt bewahren und Angst ablegen.

Der Weg des FC Strausberg in die Landesliga Nord war kein Zufall. Nach Platz drei in der Landesklasse in der Saison 2023/24 und Platz zwei in der Saison 2024/25 krönte sich der Verein in der Saison 2025/26 zum Meister und sicherte sich mit 17 Punkten Vorsprung und lediglich vier Niederlagen den Aufstieg.

Nun wartet die erste Spielzeit in der Landesklasse und mit Mirko Wilke ein Trainer, der ebenfalls seine erste Saison beim Verein bestreitet. Zuvor hatte Roman Sedlak drei Jahre lang das Amt des Trainers inne, konzentriert sich künftig aber vollständig auf die Arbeit als sportlicher Leiter.

Mirko Wilke sagt gegenüber FuPa: „Mit der bisherigen Phase der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Wir hatten eine gute Quantität, auch wenn einige Spieler sich noch im Urlaub befinden, dazu eine sehr hohe Intensität, die bisher ausnahmslos alle getragen haben." Besonders die Laufwoche habe ihn positiv überrascht: „Die Laufleistungen in der Laufwoche haben mich positiv überrascht und gezeigt, dass die Jungs agil sind." In der ersten Trainingswoche kamen laut dem Coach dann neben den läuferischen auch die ersten Aspekte mit dem Ball zum Tragen, „wobei der athletische Part schon noch eine sehr große Rolle spielte".

Den Abschluss dieser Woche bildete das Testspiel gegen Sechstligist Grün-Weiß Ahrensfelde, das mit 0:4 verloren ging. Trotz des Ergebnisses zieht Wilke eine positive Bilanz: „Unsere Vorgaben und Schwerpunkte wurden mit einigen Ausnahmen sehr gut umgesetzt, dazu wurde uns auch klar deutlich gemacht, wo wir unsere Schwerpunkte in den nächsten Wochen setzen müssen." Für ihn habe die Partie genau das gebracht, was man sich für ein erstes Spiel wünscht: „eine hohe läuferische Intensität gepaart mit taktischer Disziplin, wobei wir jeden Spieler einsetzen konnten und wollten".

Neun neue Namen im Kader

Der Umbruch beim Aufsteiger fällt deutlich aus. Gleich neun Spieler stießen zum Kader: Louis Demann (18 Jahre, Abwehr, von der U19 Empor Berlin), Pit Binder (17 Jahre, aus der eigenen U19 des FC Strausberg und aktuell auch noch U19-einsatzfähig), Kenneth Köppen (18 Jahre, ebenfalls aus der eigenen U19), Julian Baumeister (25 Jahre, Torwart, von SW Neukölln), Max Herrmann (34 Jahre, Angreifer, von der zweiten Mannschaft des Grün-Weiß Ahrensfelde), Christoph Wunder (33 Jahre, Mittelfeld, von MTV Altlandsberg), Max Nürbchen (28 Jahre, Mittelfeld, von Concordia Buckow) sowie Tim Pötig (20 Jahre) und Kilian Reinke (21 Jahre), beide von der zweiten Mannschaft des Eintracht Mahlsdorf, jene Mannschaft, bei der Wilke selbst zuvor als Trainer tätig war.

Ein Trainer, der selbst Neuzugang ist

Für Wilke hingegen ist natürlich nahezu alles neu: „so viele Eindrücke und neue Persönlichkeiten gilt es erst einmal zu ordnen und zu verarbeiten." Umso deutlicher fällt sein Fazit zur eigenen Ankunft im Verein aus: „Was ich aber sagen kann, ist, dass ich in Strausberg definitiv emotional angekommen bin und mich vor und innerhalb des Teams sehr wohl fühle."

Die Mischung im Kader erinnert ihn an seine frühere Station: „Die Mischung aus Jung und Alt, Erfahrenen und Neulingen passt super und ist ähnlich wie in meiner Zeit bei der Zweiten in Mahlsdorf." Als selbst noch junger Trainer verstehe er sich dabei nicht nur als Chef an der Seitenlinie: „Ich sehe mich auch immer als Teil der Einheit, der sich nicht zu fein ist, auch mal in Spielformen aktiv zu unterstützen."

Weitere personelle Bewegungen sind vorerst nicht zu erwarten. Auch bei den Abgängen zeichnet sich nichts ab.

Dynamik, Erfahrung und gute Laune

Auf die sportlichen und menschlichen Stärken seiner Mannschaft angesprochen, hebt Wilke vor allem die Mischung im Kader hervor: „Die Stärke dieser Mannschaft sehe ich vor allem in der Dynamik, viele junge Spieler, die wie die ‚Wilden' marschieren können, teilweise jugendliche Unbekümmertheit, die es gilt, in gewisse Struktur zu bringen."

Gleichzeitig verweist er auf die erfahrenen Kräfte im Team: „Dazu finden sich auch erfahrene Spieler wieder, ohne die es in solch einer Liga nicht geht. Eine Achse aus Erfahrung, flankiert mit jungen, lernhungrigen Spielern, die in ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen sind." Der Kader sei in Breite und Tiefe verstärkt worden, und auch die Stimmung passe: „Am Spaß fehlt es auch nicht. Alle sind aufgeschlossen, und die Neuen, so wie ich, wurden sehr gut aufgenommen."

Klassenerhalt statt Höhenflug

Für die anstehende Debütsaison in der Landesliga hat Wilke ein klares Ziel vor Augen: „Das Saisonziel ist als Aufsteiger ganz klar mit dem Klassenerhalt zu definieren." Der Trainer mahnt dabei zur Demut: „Nach einer langen Zeit des Erfolges gilt es jetzt, die neuen Herausforderungen dieser Liga anzunehmen und sich sehr schnell an das neue Niveau anzupassen. Natürlich will man den Spirit des Aufstiegs so lange wie möglich tragen, aber jeder muss wissen, dass die Meisterschaft keine Punkte in der neuen Liga bringt."

Sein Anspruch an die Mannschaft: „Es gilt, ankommen, Demut zeigen und für jeden Punkt alles auf dem Feld zu lassen." Die Balance zwischen Respekt und Selbstvertrauen bringt er auf den Punkt: „Wir tun gut daran, wenn wir mit Respekt, aber nicht mit Angst an die Sache herangehen."

Der Blick auf den Ligaauftakt

Bis zum Pflichtspielstart stehen noch einige Testspiele auf dem Programm. Nach der Auftaktniederlage gegen Grün-Weiß Ahrensfelde in der Brandenburgliga folgen drei weitere offizielle Freundschaftsspiele vor dem Brandenburgpokalspiel gegen den SC Spremberg 1896 aus der Landesklasse Süd: am 7. August gegen den Köpenicker FC, am 8. August gegen SV Germania Schöneiche aus der Brandenburgliga und am 11. August gegen den FV Erkner 1920 aus der Landesliga Süd.

Di., 11.08.2026, 19:00 Uhr FC Strausberg Strausberg FV Erkner 1920 FV Erkner 19:00 PUSH

Zum Auftakt in der Landesliga trifft der FC Strausberg dann auf den FC Schwedt 02, der die vergangene Saison auf Platz sieben abgeschlossen hatte, bevor es auswärts zum SV Zehdenick 1920 weitergeht.

Für den ersten Pflichtspieltag formuliert Wilke konkrete Erwartungen an sein Team: „Für das erste Saisonspiel erwarte ich eine physisch und taktisch gut vorbereitete Mannschaft, die man für diesen Zeitpunkt der Saison haben kann. Wir alle wissen, die Saison ist lang, und die Mannschaften sind in ihrer Ausbildung meistens noch lange nicht abgeschlossen."

Sein Fazit fällt optimistisch aus: „Daher gilt es, ein Team zu finden und zu formen, was den Ansprüchen dieser Liga auch am ersten Spieltag gerecht wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den kommenden Trainingseinheiten und Testspielen umgesetzt bekommen."