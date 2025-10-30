Demut trotz Höhenflug

Gelungener Saisonstart

„Unser Saisonstart hängt mit der guten Stimmung im Team zusammen“, erklärt Stürmer Rick Fleischer, der aktuell in Topform ist und schon 12 Saisontore auf dem Konto hat. „Letztes Jahr mussten wir uns erst an die Gegebenheiten gewöhnen, aber dieses Jahr passt vieles zusammen. Bei uns stehen wirklich elf Freunde auf dem Platz und jeder kämpft für den anderen.“ Diese Aussage bringt die derzeitige Situation bei den Eurotrink Kickers auf den Punkt. Nach einer lehrreichen Saison 2024/25 scheint das Team nun in der Landesklasse endgültig angekommen zu sein. Bereits jetzt haben die Geraer 17 Zähler auf dem Konto – ein wichtiger Schritt in Richtung des Saisonziels Klassenerhalt. Doch wer die Kickers in den letzten Wochen hat spielen sehen, der weiß, dass diesem Team deutlich mehr zuzutrauen ist, als bloß der Klassenerhalt.

Fleischer & Graupner – das gefährlichste Duo der Liga

Besonders die Offensive sorgt in dieser Spielzeit für Furore: 26 Treffer nach neun Spielen bedeuten den zweitbesten Wert der Liga. Großen Anteil daran haben die beiden Angreifer Rick Fleischer und Florian Graupner, die zusammen bereits 18 Tore erzielten und aktuell das wohl gefährlichste Sturmduo der Landesklasse bilden. „Graupi und ich kennen uns schon seit klein auf. Wir sind sehr gute Freunde und freuen uns über jedes Tor gemeinsam“, erzählt Fleischer. „Zwischen uns gibt es kein Konkurrenzdenken – das macht vieles einfacher.“ Diese enge Freundschaft überträgt sich offenbar auch auf den Platz: Beide verstehen sich blind und sorgen mit ihren Treffern regelmäßig für Jubel im Eurotrink-Lager. Fleischer selbst blickt mit Zufriedenheit, aber auch mit der nötigen Bodenhaftung auf seine Leistungen. „Meine persönlichen Ziele sind gleichzusetzen mit denen des Vereins – der Klassenerhalt steht an erster Stelle. Ich will dem Team so gut wie möglich helfen, am besten mit Toren oder Vorlagen.“

Stadtroda kommt mit Rückenwind

Am kommenden Wochenende wartet auf die Geraer nun eine weitere Herausforderung. Grün-Weiß Stadtroda reist mit reichlich Selbstvertrauen an, nachdem man zuletzt Tabellenführer Bad Berka mit 4:0 besiegte. Nach einem schwierigen Saisonstart haben die Gäste damit ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Fleischer warnt daher vor Überheblichkeit: „Stadtroda ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Das haben sie gegen Bad Berka gezeigt. Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben und uns auf unser Spiel konzentrieren.“ Die Kickers wollen an die bisherigen Leistungen anknüpfen und ihre beeindruckende Heimserie fortsetzen. Mit der aktuellen Form und dem spürbaren Teamgeist stehen die Chancen gut, auch gegen Stadtroda etwas Zählbares mitzunehmen.