Demütigung im Derby: SG Saartal siegt 8:4 in Langsur

SV Salmrohr – SV Lüxem 1:1 (0:0) Nach dem Coup am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison (1:0) holte der SV Lüxem auch diesmal etwas Zählbares aus dem Salmtalstadion mit. Dabei gelang dem FSV erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 1:1 durch Tobias Stoffel. Lüxem verteidigte in der ersten Halbzeit stark. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld und blitzschnellem Umschalten gelang Tilmann Meeth die Lüxemer Führung (53.). Trotz viel Ballbesitz und intensivierten Angriffsbemühungen fanden die Salmrohrer keine probaten Mittel, um den starken Lüxemer Schlussmann Joshua Stewart zu überwinden. Erst nachdem der Druck extrem groß wurde, schaffte es Stoffel, den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie zu drücken.