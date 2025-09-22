Demütigung im Derby: SG Saartal siegt 8:4 in Langsur

Ein völlig verrücktes Spiel sahen die 300 Zuschauer in Langsur. Bis zur 49. Minute deutete nichts auf einen derartigen Einbruch der SG Zewen hin, die bis dato nicht nur Kramp, Lorth und Jakob im Griff hatten, sondern auch die Möglichkeit zum 5:2 besaßen. Marvin Kugel (11.) zum 1:0, Yannick Andreas (18.) zum 2:1 sowie erneut Andreas, der zuvor mit einem Volleyschuss an der Latte scheiterte, hatten Zewen mit 3:2 in die Halbzeit geschossen. Dominik Lorth und Fabian Müller hielten mit ihren Treffern in der ersten Halbzeit (14., 34.) die Partie spannend. Markus Nilles hatte in der 49. Minute das 4:2 für die Hausherren erzielt, doch dann fanden die Zewener schlicht nicht mehr statt. Mit einer Wahnsinns-Aufholjagd binnen 22 Minuten drehte die SG Saartal die mit offenem Visier geführte Partie. Lorth (62.), ein Doppelpack von Lennard Wagner (63., 68.) zum 4:4 und 4:5, zwei Treffer von Lukas Kramp (76., 82.) sowie der finale Treffer von Fabian Müller zum 4:8 ließen die Langsurer Zuschauer fassungslos zurück. Zewens Trainer Dominik Wintersig fand wenig Erklärungsansätze für das Desaster. „Saartal war in der 50. Minute komplett erledigt. Wir waren bis dato die bessere Mannschaft, sind aber unerklärlicherweise nach dem 4:3 durch einen Torwartfehler eingebrochen und hatten nichts mehr entgegenzusetzen.“

