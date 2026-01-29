"Demütig bleiben und hart arbeiten"

Dimitrios Chrisafis, Sportlicher Leiter des Mannheimer Kreisligisten SG Oftersheim, macht den FuPa Baden Wintercheck.
1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Unsere Mannschaft hat die gesteckten Ziele erreicht. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und nachhaltiger Entwicklung der Spieler ist uns gelungen. Das heißt für uns demütig bleiben und weiter hart arbeiten.
Die Kreisliga Mannheim ist in dieser Saison sehr ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund sind die 28 Punkte umso höher zu bewerten, da in einem engen Wettbewerbsumfeld jeder Punkt hart erkämpft werden muss. Die Positionierung im oberen Drittel beweist, dass das Team auf dem richtigen Weg ist.
2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?
Trainerteam, Betreuerteam und Mannschaft bleiben wie gehabt zusammen.
3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?
Es gibt viele gute Mannschaften. Rick Hutter und die TSG Lützelsachsen machen es sehr gut.
4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?
Wir wollen in der Rückrunde fleißig punkten und attraktiven Fußball spielen.
5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?
Deutschland wird nicht unbedingt Topfavorit sein, aber mit Potenzial für Überraschungen auch wenn die Qualifikation mühsam war. Ich hoffe, dass die Mannschaft das Zeug hat in ein WM-Turnier hineinzuwachsen und dann ist alles möglich.
Für mich gibt es einige Topfavoriten:
Argentinien (gute Mischung mit erfahrenen Weltmeistern).
Frankreich (tolle Spieler und dazu einer fast unerschöpflicher Talenttiefe).
Brasilien, Spanien (mit traditioneller Stärke).
England und die Türkei (mit einer aufstrebenden talentierten Generation).