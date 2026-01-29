"Demütig bleiben und hart arbeiten" FuPa Baden Wintercheck +++ SG Oftersheim von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Dimitrios Chrisafis, Sportlicher Leiter des Mannheimer Kreisligisten SG Oftersheim, macht den FuPa Baden Wintercheck.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Unsere Mannschaft hat die gesteckten Ziele erreicht. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und nachhaltiger Entwicklung der Spieler ist uns gelungen. Das heißt für uns demütig bleiben und weiter hart arbeiten.

Die Kreisliga Mannheim ist in dieser Saison sehr ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund sind die 28 Punkte umso höher zu bewerten, da in einem engen Wettbewerbsumfeld jeder Punkt hart erkämpft werden muss. Die Positionierung im oberen Drittel beweist, dass das Team auf dem richtigen Weg ist. 2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?