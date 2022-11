Demür: »Hatte mir mehr erhofft« Der ambitionierte Kreisklassen-Neuling TG Dragons Deggendorf hinkt bisher etwas hinter den eigenen Erwartungen hinterher

Auch außerhalb des grünen Rasens hat sich einiges getan. Im Herbst 2021 fusionierte Türk Gücü mit den Deggendorf Dragons, einem Baseball-Verein. Die Fußballer haben nach langer Suche eine Heimat gefunden, haben endlich ihr eigenes Vereinsheim und in den kommenden Jahren soll auf dem Dragons-Gelände noch einiges passieren. Aktuell muss der Kreisklassen-Neuling aber noch auf dem B-Platz des benachbarten A-Klassisten FC Deggendorf spielen und trainieren. Sportlich lief es im vergangenen Halbjahr nicht ganz rund. Der Aufsteiger holte aus seinen ersten vier Partien nur einen Zähler und lief somit von Beginn an der Musik hinterher.





"Die Urlaubszeit trifft einen Migrantenverein fast immer mit voller Wucht. In den ersten Wochen fehlten uns reihenweise Spieler und das war der Hauptgrund für den schlechten Start", berichtet Coach Murat Demür, dessen Gefolge nach der Reise-Welle immer wieder mal ihr Können aufblitzen ließ. Beim Tabellenführer SV Deggenau behielte die Truppe um Routinier Gürkan Ögütlü beispielsweise mit 2:0 die Oberhand. Es gab allerdings auch in regelmäßigen Abständen Rückschlage, zu denen die Auswärtsniederlage in Zenting und das magere Remis bei der Osterhofener Landesliga-Reserve gezählt werden dürfen. "In unserer guten Phase hat sich mit Spielmacher Metin Calcali ein absoluter Schlüsselspieler schwer am Knie verletzt. Auch Gürkan Ögütlü ist permanent angeschlagen aufgelaufen und muss sich nun einer Meniskus-Operation unterziehen. Das sind Faktoren, die sich deutlich bemerkbar gemacht haben", berichtet Demür.





Der ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern München macht kein Geheimnis daraus, dass seine Zwischenbilanz eher durchwachsen ausfällt: "Ich hatte mir mehr erhofft. Es war schon unser interner Anspruch, im vorderen Drittel mitzumischen. Davon sind wir ein gutes Stück entfernt." Der 45-Jährige ist von der Qualität seiner Mannschaft grundsätzlich überzeugt: "Potenzial ist genug vorhanden. Wenn es aber weiter nach oben gehen soll, muss das konstant auf den Platz gebracht werden." Ob der langjährige Junioren-Regionalauswahltrainer seinen Kontrakt beim Fusionsklub verlängern wird, steht noch nicht fest. "Im Verein und in der Mannschaft passt alles. Für mich war die Umstellung von der Bezirksliga in die Kreisklasse aber schon groß. Mein Ziel war es, um den Aufstieg in die Kreisliga mitspielen zu können. Das war der Antrieb für meine Zusage. Mal schauen, wie es weitergeht", sagt der Fußball-Fachmann.