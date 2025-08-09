Demontage im Derby – Rhynern zerlegt Ahlen zum Auftakt

Mit einem historischen Kantersieg hat der SV Westfalia Rhynern das Oberliga-Auftaktspiel beim hoch gehandelten Nachbarn Rot Weiss Ahlen für sich entschieden. Vor 741 Zuschauern im Wersestadion entschieden die Gäste am Freitagabend das Derby mit 6:1 (3:1) für sich und setzten damit ein unüberhörbares Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

Von Beginn an bestimmte Rhynern das Geschehen, spielte mutig nach vorne und wurde früh belohnt: Rafael-Miguel Lopez-Zapata traf nach feinem Doppelpass mit Mergim Deljiu zur Führung (15.). Zwar glich Ahlens Bruno Soares nach einer Ecke per Kopf aus (25.), doch die Westfalia ließ sich nicht aus dem Tritt bringen. Kapitän Michael Wiese nutzte einen Torwartfehler von Veith Walde zum 1:2 (34.), ehe Julius Woitaschek in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem spektakulären Heber aus rund 50 Metern das Tor des Tages erzielte (45.+1).

Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste tonangebend. Deljiu scheiterte zunächst vom Elfmeterpunkt an Walde (56.), bevor Jonah Wagner mit einem trockenen Abschluss auf 4:1 stellte (62.). In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Wladimir Wagner mit einem Doppelpack (86., 90.+3) für den Endstand – und für hängende Köpfe bei den Gastgebern, die defensiv fahrig und offensiv harmlos wirkten.

Während Rhynern mit einer kompakten, lauffreudigen Vorstellung und eiskalter Chancenverwertung überzeugte, offenbarte Ahlen zum Saisonstart erhebliche Abstimmungsprobleme und eklatante Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Für den ambitionierten Klub war die deutliche Niederlage ein schmerzhafter Hinweis darauf, dass der u. a. mit formstarken Oberliga-Akteuren der vergangenen Saison zusammengestellte Kader wohl noch Zeit benötigt, um zu harmonieren. Für die Westfalia dagegen war der Abend ein perfekter Start in die neue Spielzeit – und ein Signal, dass mit ihr auch in dieser Saison in der Spitzengruppe zu rechnen ist.