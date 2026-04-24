Demonjic überragt: SV Raisting verliert Spiel und Angstgegner-Nimbus

Fußball, Bezirksliga, SV Raisting vs SV Planegg-Krailling 1:5, 22.4.2026 – Foto: Roland Halmel

„Planegg hat gewartet, bis wir Fehler gemacht haben – und die haben sie dann gnadenlos ausgenutzt“, erklärte Kammermeier. Über die in die Landesliga strebenden Gäste sagte der Co-Trainer: „Die waren einfach abgezockter.“ Ein Beispiel lieferte Aleksandar Demonjic, der den Hausherren drei Tore einschenkte und inzwischen 28 Saisontreffer auf dem Konto hat. Der SVR kommt auf insgesamt 31 Tore.

Jahrelang gab es für den SV Planegg-Krailling gegen den SV Raisting nichts zu holen. Den Status als Angstgegner ist der SVR jedoch seit dem Mittwoch los: Im Nachholspiel kassierte der SVR gegen den Tabellenzweiten eine 1:5-Niederlage. „So schlecht, wie das Ergebnis sagt, waren wir aber nicht“, bilanzierte SVR-Co-Trainer Manfred Kammermeier. Cheftrainer Hannes Franz war direkt nach Spielschluss für die zweite Raistinger Mannschaft, die ebenfalls ein Nachholspiel absolvierte, als Spieler im Einsatz.

Dabei hätten die Raistinger in der Anfangsphase durchaus etwas für die Torbilanz tun können. Elias Lieb scheiterte mit einem Schuss (7.) und einem Kopfball (15.). Erst Mitte der ersten Hälfte wurden die extrem spielstarken Gäste offensiv auffälliger. Nach zwei Torgelegenheiten (20., 24.) profitierte der Aufstiegskandidat von einem Raistinger Fehler im Spielaufbau. Dario Matijevic (31.) fackelte nicht lange und erzielte mit einem verdeckten Schuss ins lange Eck das 1:0. Fast im Gegenzug verpasste Lukas Matz (35.) den Ausgleich, als er mit dem schwächeren linken Fuß knapp am Pfosten vorbeischoss. Stattdessen jubelten die Gäste: Eine Flanke von links wurde per Kopfballvorlage weitergeleitet und Demonjic (40.) köpfte unhaltbar für SVR-Goalie Urban Schaidhauf ein. In der Nachspielzeit kam es für die Hausherren noch schlimmer. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Planegg-Krailling blitzschnell um – die Folge war 3:0 durch Demonjic.

Im zweiten Durchgang stemmten sich die Raistinger gegen die drohende Pleite. Henri Gersbach (54.) scheiterte mit einem Distanzschuss am Gästekeeper und Lieb (65.) schoss erneut vorbei. Konsequenter die Gäste: Valentino Gavric gelang das 4:0 (67.), nachdem sie im Strafraum hatten kombinieren dürfen. Die Hausherren ließen dennoch die Köpfe nicht hängen. Lieb (73.) ließ eine weitere Möglichkeit liegen. „Wir treffen einfach das Tor nicht“, haderte Franz am Seitenrand. Nach einem Foul an Matz gab es Elfmeter; Frederik Specht (78.) traf zum 1:4. Gleich darauf verlor Hermann Siegl vor der Abwehr den Ball, sodass Demonjic (80.) das 5:1 erzielte. Die beste Raistinger Möglichkeit in der Schlussphase hatte der eingewechselte Joshua Mecklenburg (86.).