Demonjic gibt den Ton an – Bacher bleibt durch Viererpack im Rennen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26.
Aleksandar Demonjic spielt eine absolut starke Saison. 30 Treffer sind dem Top-Torschützen des SV Planegg-Krailing bis dato gelungen. Im April ist der 30-Jährige in einen Lauf gekommen: Bis auf den 27. Spieltag ist der Name des Stürmers in jedem Spiel von Planegg-Krailing auf der Torjägerliste aufzufinden.
Mit 29 Toren belegt Alexander Kaltner den zweiten Platz im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. Zu mehr Treffern wird der Stürrmer des MTV München wahrscheinlich nicht mehr kommen. "Kalti" ist nämlich verletzt und wird voraussichtlich bis Ende der Saison ausfallen.
Auf Platz drei befindet sich Dominik Bacher mit 27 Toren für den 1. FC Penzberg. Beim 4:0-Erfolg über den SV Pullach sind alle Treffer ihm zuzuschreiben. Er ist seiner Konkurrenz damit dich an den Fersen und noch voll und ganz im Rennen um den Titel dabei.
1. Aleksandar Demonjic, SV Planegg-Krailling: 30 Tore
2. Alexander Kaltner, MTV München: 29 Tore
3. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 27 Tore
4. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 18 Tore
5. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 17 Tore
6.Moritz Mösmang, SV Untermenzing: 16 Tore
7. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 15 Tore
7. Omer Grbic, SC Olching: 15 Tore
9. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 13 Tore
9. Lysander Weiß, TSV Geiselbullach: 13 Tore
und drei weitere Spieler mit 13 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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