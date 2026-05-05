Demonjic gibt den Ton an – Bacher bleibt durch Viererpack im Rennen

Demonjic (mi.) springt an die Spitze, Kaltner (re.) plagt Verletzungspech und Bacher (li.) bleibt dran – Foto: FuPa

Aleksandar Demonjic spielt eine absolut starke Saison. 30 Treffer sind dem Top-Torschützen des SV Planegg-Krailing bis dato gelungen. Im April ist der 30-Jährige in einen Lauf gekommen: Bis auf den 27. Spieltag ist der Name des Stürmers in jedem Spiel von Planegg-Krailing auf der Torjägerliste aufzufinden.

Mit 29 Toren belegt Alexander Kaltner den zweiten Platz im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. Zu mehr Treffern wird der Stürrmer des MTV München wahrscheinlich nicht mehr kommen. "Kalti" ist nämlich verletzt und wird voraussichtlich bis Ende der Saison ausfallen.