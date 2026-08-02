 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Demirtas schnürt Viererpack für SG Naunheim/Niedergirmes

Teaser KOL WEST: +++ Ein überragender „Knipser“ Dersim Demirtas, zwei deutliche Auswärtssiege, ein Remis zwischen zwei Dill-Clubs: Es ist viel los am ersten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West +++

von Redaktion · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Treffsicher zum Saisonauftakt: Dersim Demirtas (l.) erzielt vier Tore für die SG Naunheim/Niedergirmes. © Isabel Althof
Treffsicher zum Saisonauftakt: Dersim Demirtas (l.) erzielt vier Tore für die SG Naunheim/Niedergirmes. © Isabel Althof

Verlinkte Inhalte

KOL West
SG Naunheim/Niedergirmes
SG Eschenburg
Heuchelheim II
SG Mittenaar

Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach und die SG Obere Dill haben sich zum Saisonstart der Fußball-Kreisoberliga West die Punkte geteilt. Am Ende hieß es im Duell der beiden Dill-Vertreter 2:2-Unentschieden. Der VfL Fellerdilln musste sich der SG Mittenaar trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit letztlich klar mit 1:4 geschlagen geben.

Die SG Seelbach/Scheld kassierte beim 1:5 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes ein noch höhere Auftaktpleite. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim TuSpo Nassau Beilstein verbuchte der FC Amedspor Wetzlar die ersten drei Punkte der neuen Runde auf dem Konto.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.