Demirtas schnürt Viererpack für SG Naunheim/Niedergirmes

Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach und die SG Obere Dill haben sich zum Saisonstart der Fußball-Kreisoberliga West die Punkte geteilt. Am Ende hieß es im Duell der beiden Dill-Vertreter 2:2-Unentschieden. Der VfL Fellerdilln musste sich der SG Mittenaar trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit letztlich klar mit 1:4 geschlagen geben.