Demirtas schnürt Viererpack für SG Naunheim/Niedergirmes

Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach und die SG Obere Dill haben sich zum Saisonstart der Fußball-Kreisoberliga West die Punkte geteilt. Am Ende hieß es im Duell der beiden Dill-Vertreter 2:2-Unentschieden. Der VfL Fellerdilln musste sich der SG Mittenaar trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit letztlich klar mit 1:4 geschlagen geben.
Die SG Seelbach/Scheld kassierte beim 1:5 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes ein noch höhere Auftaktpleite. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim TuSpo Nassau Beilstein verbuchte der FC Amedspor Wetzlar die ersten drei Punkte der neuen Runde auf dem Konto.
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