Demirs Ampelkarte tut dem ASV weh

ASV Mettmann – MSV Düsseldorf 1:2 (1:1). Die erste Saisonniederlage kostete den ASV in der Bezirksliga, Gruppe 1, gleich die Tabellenführung. Aber das war angesichts des Spielverlaufs eher zweitrangig. Das Team von Cheftrainer Sebastian Pichura steckte zwei Rückschläge mit vorbildlicher Moral, Einsatzwille und Zweikampfstärke weg. Zunächst das vom Ex-Mettmanner Carlos Penan eingeleitete und von Aleksandar Pranjes erzielte 0:1 nach nur drei Spielminuten.

Der Ausgleich ließ indes nicht lange auf sich warten. Umut Demir scheiterte noch an Keeper Takahashi (8.), schlug dann eine Minute später eine Ecke punktgenau auf den Kopf von Tristan Maresch – 1:1. Der frühe Ausgleich beflügelte die Mettmanner, die viele direkten Duelle im Mittelfeld für sich entschieden. Dennoch warnte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV, nach einer halben Stunde: „Wir dürfen die nicht so viel spielen lassen.“

Das zu unterbinden nahm der bis dahin starke Demir zu wörtlich. Binnen zwei Minuten handelte sich der Mittelfeldmann zwei gelbe Karten ein. Die Quittung: Gelb-Rot nach 33 Minuten. Folgerichtig bekam der MSV wieder Oberwasser. Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Mettmanner anfangs darauf, hinten stabil zu stehen. Pichura wechselte den leicht angeschlagenen Abwehrchef Justus Erkens zur Stärkung der Defensive ein. Später trauten sich die Platzherren offensiv wieder mehr zu, sorgten mit zügig vorgetragenen Kontern oft für Entlastung.

Vieles deutete bereits auf ein Remis hin, bevor der eingewechselte Said Harouz in der 90. Minute nach einer Linksflanke völlig „blank“ stand, unhaltbar abschloss und damit die aufopferungsvoll kämpfenden Mettmanner in Mark und Bein traf. „Ganz klar, die Niederlage ist absolut unverdient. Ein toller Kampf unserer Jungs. Mit ein Grund für die Niederlage war die frühe Ampelkarte gegen Umut. Eine harte Entscheidung“, lautete Pichuras Fazit.