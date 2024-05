Demirci verabschiedet sich vorzeitig aus Günzburg

Die zum 1. Juni 2024 vereinbarte Beendigung der Zusammenarbeit zwischen dem Kreisklassisten Türk Genclerbirligi Günzburg und Erkan Demirci ist auf eigenen Wunsch des Spielertrainers vorzeitig eingetreten.

Umbruch, Neuformatierung, Wende: Diese Ziele hatte Demirci zu Beginn der „Mission TGB Günzburg“ auf dem Zettel und kann für deren Einleitung wohl ein Häkchen unter dem Papier setzen. Zum Saisonende würde der Spielertrainer das Zepter ohnehin weitergeben, hatte hierfür schon die Weichen gestellt. Dass es dann doch überraschend zum vorzeitigen Ende kommt, ist für Demirci kein Spektakel oder Eklat: „Ich hatte ja bereits angekündigt, dass es in ein paar Wochen so weit ist. Damit habe ich selbst schon die Figuren im Team und in der Mannschaft an die entsprechenden Stellen geschoben. Im Hintergrund nahm dann alles seinen Lauf und ich habe erkannt, dass wir die restliche Zeit nicht absitzen müssen und trete daher mit sofortiger Wirkung zurück. Kein schlechter Zeitpunkt vor dem Topspiel gegen Villenbach, wie ich finde.“