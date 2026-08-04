Demircan läutet Neuanfang ein: „Es beginnt ein neues Kapitel“

– Foto: Boris Hempel

Der Absturz aus der Mittelrheinliga markiert das Ende einer außergewöhnlichen Erfolgsära bei den Sportfreunden Düren. Trainer Marcel Demircan blickt ohne Verbitterung zurück, richtet den Blick aber längst nach vorne – und will seiner jungen Mannschaft den Druck nehmen.

Trainer Marcel Demircan spricht bewusst von einem Neuanfang. „Es beginnt ein neues Kapitel für Sportfreunde Düren nach zehn Jahren, in denen es nur nach oben ging“, sagt der Coach. Die erfolgreiche Generation habe den Verein geprägt, nun sei „der Weg für die nächste Generation geebnet“.

Ein Jahrzehnt lang kannten die Sportfreunde Düren nahezu nur eine Richtung: nach oben. Meisterschaften, Aufstiege und Titel prägten die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte. Mit dem Abstieg aus der Mittelrheinliga endete diese Entwicklung vorerst – und gleichzeitig beginnt für den Klub ein neuer Abschnitt.

Der Blick zurück fällt dagegen deutlich emotionaler aus. Der Abstieg aus der Mittelrheinliga habe Spuren hinterlassen. „Wir haben viel gelitten“, sagt Demircan offen. Dennoch überwiegt bei ihm nicht die Enttäuschung, sondern die Wertschätzung für die Erfahrungen, die der Verein auf höchstem Verbandsebene sammeln durfte. „Wir haben das Abenteuer Mittelrheinliga genossen. Es war eine sehr intensive Zeit mit vielen Herausforderungen.“ Nach den turbulenten Monaten sei er nun froh, „dass es etwas ruhiger um uns ist“.

Nach zwei intensiven Vorbereitungswochen zieht Demircan ein positives Zwischenfazit. Mehrere Testspiele hätten bereits wertvolle Erkenntnisse geliefert. „Sie haben uns gezeigt, was die Jungs schon können und wo noch Verbesserungspotenzial besteht.“ Besonders die Einstellung seiner Mannschaft stimmt den Trainer optimistisch. „Es macht Spaß. Die Jungs ziehen mit und ich habe ein positives Gefühl.“

Personell sieht sich der Trainer gut aufgestellt. Die Kaderplanung ist abgeschlossen, weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen. Stattdessen richtet sich der Fokus darauf, aus der neu zusammengestellten Mannschaft schnell eine funktionierende Einheit zu formen. Jeder Spieler genieße dabei das volle Vertrauen des Trainers. „Ich bin glücklich über jeden Spieler, der da ist.“

Die Landesliga erwartet Demircan ausgeglichener und stärker als in den vergangenen Jahren. Einen klaren Favoriten mag er nicht ausmachen, sieht aber drei Mannschaften mit besonders guten Voraussetzungen. „Von den Transfers her sehe ich Germania Lich-Steinstraß, Elsdorf und den SV Breinig vorne. Wenn sie ihre Qualität auf den Platz bekommen, wird es schwierig, sie zu schlagen.“

Für die eigene Mannschaft vermeidet der Coach bewusst ambitionierte Prognosen. Zu viele Unwägbarkeiten bringe ein personeller Neustart mit sich. Entscheidend sei zunächst, schnell Zähler zu sammeln. „Ich möchte viele Punkte holen, damit die Jungs befreit aufspielen und Spaß haben können.“ Wie eine neu formierte Mannschaft mit Rückschlägen umgehe, lasse sich schließlich erst im Saisonverlauf beurteilen.

Besonders freut sich Demircan auf das Duell mit Germania Lich-Steinstraß. Dort feiert der Verein in dieser Saison sein 100-jähriges Bestehen, zudem verbindet ihn mit Trainer Michael Hermanns ein gutes Verhältnis. „Da wird viel Gift in der Luft liegen“, sagt er mit einem Augenzwinkern – und spielt damit auf die besondere Brisanz dieser Begegnung an.

Die wichtigste Lehre aus der vergangenen Saison hat der Trainer ebenfalls gezogen. Rückblickend hätte seine Mannschaft pragmatischer auftreten müssen. „Wir hätten unserem Spielstil nicht stur treu bleiben dürfen, sondern deutlich ergebnisorientierter spielen müssen.“ Zudem hätten Demut und Leidensfähigkeit nicht immer ausgereicht, um auf diesem Niveau bestehen zu können. Einen Vorwurf macht Demircan seinem Team dennoch ausdrücklich nicht. „Wir haben bis zum Ende gekämpft und alles versucht. Man muss aber auch anerkennen, dass die Konkurrenz verdammt stark war.“

Für die neue Saison wünscht sich der Trainer deshalb vor allem eines: dass die treuen Anhänger, die den Verein auch während der schwierigen Monate begleitet haben, wieder häufiger Grund zum Jubeln haben. Oder, wie Demircan es formuliert: „Ich wünsche mir, dass unsere Fans unsere Torhymne häufiger hören als die der Gegner.“