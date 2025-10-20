Demircan: "In allen Belangen unterirdisch" – Bornheim feiert Heimsieg

Im Kellerduell und Vergleich der Aufsteiger ließ der SSV Bornheim den Sportfreunden aus Düren keine Chance, dominierte über weite Strecken und gewann hochverdient mit 2:0. Während Bornheim spielerisch reifer und zielstrebiger auftrat, fand Düren nach schwacher Anfangsphase nicht ins Spiel. Trainer Marcel Demircan sprach nach dem Spiel von einem „kompletten Desaster“, während Bornheims Sportleiter Sharifo Osmaan den „verdienten Sieg“ seines Teams lobte.

„Wir haben heute verdient gewonnen. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und unser Matchplan ist wieder früh aufgegangen", brachte es Sportlicher Leiter Sharifo Osmaan auf den Punkt.

Bornheim startete furios in die Partie und setzte den Gegner früh unter Druck. Bereits in der 11. Minute erzielte Julio Molongua nach starkem Umschaltspiel das 1:0. Schon zuvor hatte Bornheim zwei Großchancen ausgelassen – ein Trend, der sich fortsetzte: Latte, Pfosten, mehrfach gerettet – Düren schwamm defensiv.

Osmaan betonte: „Wir hatten fünf bis sieben Hochkaräter allein in der ersten Halbzeit und dreimal Aluminium. Wenn es zur Halbzeit 5:0 steht, wäre das völlig verdient gewesen.“ Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Nils Wolters nach einem energischen Nachsetzen im Strafraum auf 2:0 (45.+1). Zu diesem Zeitpunkt war Düren bereits bedient.

Demircan: "Ein Totalausfall"

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Bornheim verteidigte stabil, Düren fand offensiv weiterhin kaum statt. Trainer Marcel Demircan war nach dem Spiel bedient – und sparte nicht mit deutlichen Worten: „Ein verdienter Sieg für Bornheim. Die ersten 25 Minuten haben wir komplett verpennt. Die komplette Dreierkette war ein Totalausfall. Wir haben uns in 90 Minuten nicht eine einzige Torchance rausgespielt.“

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Gangart im Aufsteigerduell härter: Hagen Blohm sah Gelb-Rot (83.), Demircan wurde auf die Tribüne verwiesen. Die Partie verlor ihre Ordnung, blieb aber intensiv und Bornheim spielte den Sieg seriös herunter.

Kritik an Rahmenbedingungen – „Komplettes Desaster“

Demircan fand anschließend deutliche Worte – nicht nur in Richtung seiner Mannschaft: „Wir stehen zu Recht auf dem Abstiegsplatz. Das war in allen Belangen unterirdisch. Wille: keine Chance. Zweikampf: keine Chance. Als Randerscheinung kommt noch dazu, das wir nach dem Warm-Up keine keine Kabine hatten. Für einen Mittelrheinliga-Verein eine Katastrophe.“

Auch das Schiedsrichtergespann bekam sein Fett ab. Nach jeder Unterbrechung sei das Spiel "für fünf Minuten" zum Stillstand gekommen. Wertvolle Zeit für die Sportfreunde: „Das war ein komplettes Desaster, nicht nur von uns, sondern auch vom Schiri-Team. Die Niederlage lag nicht an den Schiedsrichtern, aber was da drumherum passiert ist, war absolut unterirdisch. Wir haben elf Minuten reine Spielzeit verloren, die wurden nicht nachgespielt.“

Einziger Lichtblick aus Dürener Sicht: Torwart Philipp Müller, den Demircan ausdrücklich hervorhob – ebenso Dominik Klepgen und Halil Gashani.

Bornheimer Aufschwung setzt sich fort

Bornheim steht nach dem zweiten Saisonsieg nun bei acht Punkten – und ist im Kommen. „Wir sind in der Liga angekommen und wollen nächste Woche gegen Königsdorf nachlegen“, so Osmaan. Der Sportchef fügte lächelnd hinzu: „Das wäre dann auch das schönste Geburtstagsgeschenk am 26. Oktober für mich.“

Düren dagegen steckt tief im Krisensumpf. „Das war unser schlechtester Saisonauftritt – peinlich und enttäuschend. Es tut mir sehr leid für alle die angereist sind“, urteilte Demircan hart.