Demircan: "Ich war nach dem Spiel natürlich happy"

Das Duell zwischen Sportfreunde Düren und SV Kurdistan Düren hatte alles was das Fußballherz begehrt. Vergebene Großchancen, Tore, ein Elfmeterscheißen und Spannung bis zum Ende. Schlussendlich gingen die Sportfreunde als Sieger vom Platz und durften den Pokal in die Höhe stemmen. Durch diesen Erfolg feierten sie das Double.

Gleich die ersten zehn Minuten der Partie zeigten, dass beide Mannschaften mit offenem Visier agieren. Früh in der Begegnung markierte Leon Chrisanth das 1:0 für die Sportfreunde (8.). Kurdistan schüttelte sich nur kurz und kam durch Junhui Lee zum Ausgleich (9.). Nach einigen vergebenen Großchancen, davon ein großer Teil vom SV, ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit.

Dort trafen die ersten sechs Schützen, bis auf beiden Seiten jeweils ein Schütze am gegnerischen Torwart scheiterte. Durch den Treffer der letzten beiden Schützen ging es in die Verlängerung des Elferschießens. Nach einem Tor beider Mannschaften, verschoss ein Spieler vom SV. Somit hatte Inan Sengül die Chance alles klar zu machen und diese ließ er sich auch nicht nehmen und versenkte zum Pokalgewinn der Sportfreunde.

In der zweiten Hälfte ging wieder einmal der Meister der Landesliga in Führung. Marc Wollersheim traf zum zwischenzeitlichen 2:1 (68.). Lange sah es danach aus, dass die Sportfreunde den Sieg sicher haben, bis Veli Cebe per Kopf in der Nachspielzeit zum Ausgleich traf und das Duell ins Elfmeterschießen brachte (90+2).

Ein Auf und Ab

Trotz des Erfolgs seiner Mannschaft hatte Trainer Marcel Demircan Schwächen erkannt. "So ganz zufrieden war ich mit dem Spiel nicht. Die ersten 15 Minuten waren echt super. Da haben wir wirklich wie ein angehender Mittelrheinligist gespielt", sagte er. Die Leistung wurde mit dem frühen 1:0 belohnt, doch durch eine kurz darauf folgende Unachtsamkeit wieder zu Nichte gemacht.

Das Spiel hatte bis auf den Pokal, den es zu gewinnen gab, keinen großen Einfluss, denn beide Teams waren durch die Finalteilnahme schon für den Bitburger-Pokal qualifiziert. Trotzdem richtete der Übungsleiter klare Worte an seine Schützlinge: "Ich habe meinen Jungs gesagt, wenn wir hier schon antreten und bei den Temperaturen nicht am See liegen, dann lasst uns wenigstens einen geilen Tag zusammen haben, dafür müssen wir aber gewinnen".

Bis zur 15 Minute setzte seine Truppe das auch in die Tat um, verlor anschließend aber die Spielkontrolle. "Ab der 15 Minute bis zur 60 war das einfach nur noch Grütze. Anders kann ich das nicht sagen. Da hatte Kurdistan vier, bis fünf hochkarätige Chancen und hätten dann auch führen müssen", erzählte der Cheftrainer. Doch Wollersheim sorgte trotz der Drangphase des SV für die erneute Führung des Meisters.

"Das sind alles keine Maschinen die Jungs"

Doch auch das 2:1 sollte nicht reichen, um das Spiel nach 90 Minuten beenden zu können. Denn der SV schlug mit einer seiner Stärken zurück. "Bei der Menge an Standards die Kurdistan dann hat und die sind so gut in der Luft, das muss man wirklich sagen, die Standards sind so gut getreten, dann ist es eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann einer reinfliegt. 94 Minute klingelt es dann wieder und wir müssen ins Elfmeterschießen", erklärte Demircan.

Seine Mannschaft zeigte eine wechselhafte Leistung in dem Duell gegen den Landesliga-Konkurrenten. Am Ende holte sie trotzdem den Sieg und das damit verbundene Double. Der Übungsleiter war trotzdem nicht voll und ganz zufrieden. "Ich war nach dem Spiel natürlich happy, dass wir es gewonnen haben. Die Art und Weise hat mir aber nicht gefallen. Da sind wir wieder in alte Muster verfallen", äußerte er. Gleichzeitig zeigte der 36-Jährige aber auch Verständnis: "Das sind alles keine Maschinen die Jungs, daher kann ich den das auch zugestehen. Die letzten vier, fünf Wochen waren absolut gut, deswegen kann ich das verkraften, dass wir da jetzt mal sagen wir mal 60 nicht so gute Minuten hatten."

Schlussendlich können Demircan und sein Team eine überragende Saison feiern, die sie mit zwei Titeln abschlossen. Jetzt heißt es erstmal regenerieren für die kommende Saison in der Mittelrheinliga.