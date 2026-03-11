Demircan: „Die Hoffnung ist erst weg, wenn es rechnerisch vorbei ist“

Die Sportfreunde Düren rangieren mit elf Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter dem kommenden Gast. Beide Teams konnten zuletzt Boden gutmachen: Während die Sportfreunde einen deutlichen 5:0-Erfolg beim Schlusslicht Pesch feierte, drehte Teutonia Weiden gegen die SpVg Porz einen 1:3-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Sieg. Für Weiden war es der erste dreifache Punktgewinn seit dem Hinspiel gegen die SF Düren im September vergangenen Jahres.
Trotz des Kantersiegs in der Vorwoche mahnt Dürens Trainer Marcel Demircan zur Wachsamkeit. „Die Stimmung ist natürlich deutlich besser als nach der Niederlage gegen Porz in der Woche davor. Trotzdem können wir diesen Sieg realistisch einordnen und bleiben weiterhin kritisch mit uns selbst. Wir haben zu viele Chancen zugelassen. Eine Mannschaft, die weiter oben in der Tabelle steht, nutzt solche Möglichkeiten in der Regel auch“, erklärt der 37-Jährige nüchtern. Für Demircan ist das Duell gegen den direkten Nachbarn eine Frage der mentalen Einstellung: „Ein 5:0 ist ein schönes Ergebnis für uns, und ich habe auch nie gesagt, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Lust habe, jede Woche von Endspielen zu sprechen. Die Hoffnung ist erst dann weg, wenn der Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr möglich ist.“
Auf Seiten der Teutonia aus Weiden ist man sich der Schwere der Aufgabe ebenfalls bewusst. Der sportliche Leiter Cemil Temür erwartet keinen fußballerischen Leckerbissen, sondern ein Spiel, das über die Physis entschieden wird. „Wir wollen das Erfolgserlebnis vom Wochenende bestätigen. Mit dem Sieg haben wir gezeigt, dass wir noch am Leben sind und durchaus Mittelrheinliga-Niveau haben. Ich habe die Sportfreunde Düren zuletzt zweimal gesehen. Deshalb erwarte ich auswärts unter Flutlicht ein Spiel mit viel Kampf und auch viel Krampf. Genau darauf bereiten wir unsere Spieler vor“, so Temür. Besonders für die junge Weidener Mannschaft sei diese Konstellation eine Reifeprüfung, da es gilt, die mangelnden Erfahrungswerte durch Einsatzbereitschaft wettzumachen.
Personell müssen beide Teams Abstriche machen. Während bei den Sportfreunden die Klepgen-Brüder sowie Ersatzkeeper Raphael Unger krankheitsbedingt ausfallen, blickt man in Weiden mit Sorgen auf die Sperre von Tamer Tuncer und eine Reihe angeschlagener Akteure. Erst das Abschlusstraining wird Aufschluss darüber geben, wer für die „schlagkräftige Mannschaft“ zur Verfügung steht, die Temür am Freitagabend auf den Platz schicken will.