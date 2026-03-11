Demircan: „Die Hoffnung ist erst weg, wenn es rechnerisch vorbei ist“

Greift Meik Kühnel und Teutonia Weiden mit einem Sieg im Kampf um den Klassenerhalt an? – Foto: Ayhan Gündüz

Der Kampf um den Klassenerhalt nimmt weiter an Fahrt auf – und an bereits am Freitagabend wartet ein Duell mit enormer Bedeutung. Die Sportfreunde Düren und Teutonia Weiden haben sich mit spektakulären Siegen am vergangenen Wochenende zurückgemeldet und treffen nun im direkten Kellerduell aufeinander. Nur ein Punkt trennt beide Mannschaften, sodass jeder Zähler im Abstiegskampf doppelt zählt. Unter Flutlicht ist daher ein intensives, physisches Spiel zu erwarten, in dem es weniger um Schönheit als um Widerstandsfähigkeit gehen dürfte.

Die Sportfreunde Düren rangieren mit elf Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter dem kommenden Gast. Beide Teams konnten zuletzt Boden gutmachen: Während die Sportfreunde einen deutlichen 5:0-Erfolg beim Schlusslicht Pesch feierte, drehte Teutonia Weiden gegen die SpVg Porz einen 1:3-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Sieg. Für Weiden war es der erste dreifache Punktgewinn seit dem Hinspiel gegen die SF Düren im September vergangenen Jahres.

Demircan: "Können den Sieg realistisch einordnen"

Trotz des Kantersiegs in der Vorwoche mahnt Dürens Trainer Marcel Demircan zur Wachsamkeit. „Die Stimmung ist natürlich deutlich besser als nach der Niederlage gegen Porz in der Woche davor. Trotzdem können wir diesen Sieg realistisch einordnen und bleiben weiterhin kritisch mit uns selbst. Wir haben zu viele Chancen zugelassen. Eine Mannschaft, die weiter oben in der Tabelle steht, nutzt solche Möglichkeiten in der Regel auch“, erklärt der 37-Jährige nüchtern. Für Demircan ist das Duell gegen den direkten Nachbarn eine Frage der mentalen Einstellung: „Ein 5:0 ist ein schönes Ergebnis für uns, und ich habe auch nie gesagt, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Lust habe, jede Woche von Endspielen zu sprechen. Die Hoffnung ist erst dann weg, wenn der Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr möglich ist.“