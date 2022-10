Demir verschießt Elfmeter: Gellersen unterliegt Bornreihe in Überzahl Meyer-Doppelpack reicht Gellersen nicht für Zählbares

Der TSV Gellersen hat einen Achtungserfolg knapp verpasst. Im Heimspiel gegen Tabellenführer SV Blau-Weiß Bornreihe boten die Gastgeber dem Favoriten lange Paroli. Am Ende musste sich Gellersen jedoch mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

In der Anfangsphase war Bornreihe deutlich überlegen und musste damit hadern, dass Loris Menger erst in der 18. Minute mit seinem Linksschuss das erste Mal einnetzte. Anschließend fing sich Gellersen, ließ jedoch die große Möglichkeit auf den Ausgleich liegen. Routinier Andreas Demir scheiterte mit seinem Strafstoß an Martin Küstner (23.). Der TSV sollte aber seine zweite Möglichkeit bekommen, dieses Mal sah Küstner für sein Vergehen die Ampelkarte (39.).

Die Verantwortung aus elf Metern übernahm dieses Mal Robin Meyer, der zum Ausgleich einschob (40.). Der Jubel wehrte nur kurz, weil die Gäste einen Freistoß aus 30 Metern an den Querbalken nagelten, Torjäger Justin Dähnenkamp stand goldrichtig und nickte den Rebound ein (44.).

Der Tabellenführer bewies auch in Unterzahl seine Qualität. Emil Tepper tauchte freistehend vor Lars-Ole Johst auf, überhob den Schlussmann und schob mit einem weiteren Kontakt ins leere Tor ein (66.).

Auf der anderen Seite bediente Lukas Faltin Torschütze Meyer mit einem Ball hinter die Kette, der per Heber verkürzte (72.). Letztlich blieb es aber bei einer knappen Niederlage, mit der Gellersen wieder stark nach unten gucken muss. Auch wenn der TSV den siebten Platz belegt, beträgt der Vorsprung in der engen Landesliga Lüneburg auf einen Absteigsplatz nur drei Punkte.