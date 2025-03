Demir sichert dem 1. FC Monheim einen Punkt

So richtig etwas anfangen mit dem 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen den SC Union Nettetal konnte Dennis Ruess nicht direkt. „Es ist ein bisschen schwierig zu bewerten, ob wir nun ein Unentschieden gewonnen oder ein Unentschieden verloren haben“, sagte der Trainer des 1. FC Monheim nach dem Duell mit dem Tabellenvorletzten der Fußball-Oberliga zunächst.

Und nach rund 22 Minuten zog Bojkovski in den Strafraum und wurde nach Ruess‘ Meinung vom kreuzenden Stürmer hinten in den Beinen getroffen. „Für den Linienrichter war das zu wenig für einen Elfmeter, ich finde aber: Das hat es schon gegeben“, sagte Ruess.

Zuerst die Chronologie: Die Gastgeber verbuchten die ersten Chancen, zweimal daran beteiligt war Aleksandar Bojkovski, der vor der Karnevalspause beim 4:2-Sieg im Kellerduell bei den Sportfreunden Niederwenigern dreifach getroffen hatte. Nun zog er nach einem Ecken-Klärungsversuch ab, traf den Ball auch ordentlich, doch der Schuss kam so zentral aufs Tor, dass Nettetals Keeper Elvedin Kaltak ihn problemlos parieren konnte (7. Minute).

Trotz der beiden Gelegenheiten hatte der FCM-Coach allerdings kein rundum gutes Gefühl bei der Darbietung seines Teams. „Wir waren optisch spielbestimmend, aber deutlich statischer als noch in Niederwenigern. Wir hatten wenig Speed, sind nicht durchgebrochen“, analysierte der Cheftrainer und ergänzte: „Ich habe noch zu meinem Co-Trainer Khalid Channing gesagt: ,Das sieht alles okay aus, aber es ist zu wenig Feuer drin, zu wenig Intensität, zu wenig Spirit. Wenn wir jetzt ein Gegentor kriegen, wird es schwer, den Schalter wieder umzulegen‘. Und so kam es dann auch.“

Denn nach einer halben Stunde fehlte den Monheimern der Zugriff auf der Außenbahn, Leonard Bajraktari kam so in den FCM-Strafraum, und als alle mit einer Ablage rechneten, drehte der Nettetaler auf und schlenzte den Ball zur Gäste-Führung ins Netz. „Das hat er nicht schlecht gemacht, auf der anderen Seite waren wir da einfach zu zögerlich“, monierte Ruess, dessen Befürchtung sich bewahrheitete: „Wir haben danach Zeit gebraucht, wieder Ruhe und Ordnung ins Spiel zu bekommen. Da mussten wir uns schütteln.“

Gefährlich wurde der FCM im Anschluss vor allem durch Freistöße von Talha Demir, dem aber die Abnehmer fehlten. So ging es mit dem Rückstand in die Kabine, aus der Kameron Blaise statt Youssef El Boudihi wieder zurück aufs Feld kam. „Wir wollten mit Geschwindigkeit hinter die Nettetaler Abwehrkette kommen, und das hat auch direkt geklappt“, sagte Ruess.

Denn kurz nach Wiederbeginn lief Blaise hinter die Abwehr und legte zurück, wo Demir verpasste und Bojkovski den Ball nicht richtig traf (47.), wenig später führte die nahezu identische Situation aber zum Ausgleich, weil Demir den Ball nun rechts unten versenkte (49.).

Monheim verpasst auch in Überzahl die Führung

Die Monheimer waren nun wieder am Drücker, wenngleich sie bei Kontern auf der Hut sein mussten. Dort hatten sie mit einem aufmerksamen Noel Brieden aber auch einen sicheren Rückhalt im Tor. Als dann Nettetals Malik Timmerberg mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien das den Gastgebern zusätzlich in die Karten zu spielen, doch weder die Versuche nach Ecken von Bojkovski, Blaise oder Louis Polakowicz noch eine Chance über Kaan Karaduman, der ein Abspiel verpasste, brachten weitere Treffer. So blieb es beim 1:1.

Ruess berichtete: „Die Jungs waren nach Schlusspfiff schon angefasst – sie wollten gewinnen, das ist gut. Natürlich will ich auch ein Heimspiel gegen einen Gegner, der hinter uns steht und noch in Unterzahl kommt, gewinnen, aber vielleicht muss man am Ende den Punkt auch einfach mal annehmen.“

Schließlich gab es auch äußere Einflüsse, wie der FCM-Coach kurz aufzählte: „Ein paar der Jungs fasten, es war das erste Mal richtig warm beim Spiel und uns fehlten mit Kapitän Tobias Lippold, Tim Galleski und Tom Hirsch, dessen Kreuzbandriss auch ein Schock für die Jungs war, drei Schlüsselspieler. Andere waren angeschlagen oder wie Maurice Röttgen gerade erst zurück im Spielbetrieb, sodass wir schon überlegen mussten, wen wir wo hin schieben. Wir waren nicht konstant genug auf Level, um das Tempo hochzuhalten. Dann müssen wir am Ende vielleicht einfach damit leben, dass dieses Ergebnis beim Gegner für keine Veränderung sorgt.“