Demaj-Brüder künftig gemeinsam im VfB-Trikot

Der VfB Oldenburg bekommt in der kommenden Saison familiären Zuwachs. Mit Leon Demaj wechselt ein weiterer bekannter Name an die Hunte – und künftig werden zwei Brüder gemeinsam für die Blauen auflaufen. Denn bereits seit drei Jahren trägt Drilon Demaj das VfB-Trikot.
Brüderpaare haben beim VfB Oldenburg Tradition. Namen wie Jörg und Henning Butt, Frank und Christian Claaßen oder Alex und Leo Baal gehören zur Vereinsgeschichte. Mit Leon und Drilon Demaj setzt sich diese Reihe nun fort.
Für Leon Demaj war der Wechsel eine bewusste Entscheidung. Der 28-Jährige wollte unbedingt nach Oldenburg – nicht nur wegen der Aussicht, erneut mit seinem Bruder zusammenspielen zu können. Als gebürtiger Cloppenburger kennt er die Bedeutung des Vereins für die Region und sieht den VfB als besondere Adresse im norddeutschen Fußball.
Die Integration dürfte dem Offensivspieler leichtfallen. Viele Akteure im aktuellen Kader kennt Demaj bereits aus früheren Stationen. Mit Torhüter Jhonny Peitzmeier und Torjäger Mats Facklam spielte er beispielsweise schon gemeinsam in Lotte. Zudem verfolgte er die Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren intensiv, nicht zuletzt wegen seines Bruders.
Entscheidend seien für ihn die Gespräche mit Geschäftsführer Sebastian Schachten und Trainer Dario Fossi gewesen. Auch die sportliche Perspektive und die Atmosphäre im Umfeld hätten ihn überzeugt.
Sportlich bringt Demaj reichlich Erfahrung mit. In der Regionalliga West absolvierte er bislang 166 Spiele, erzielte 55 Tore und bereitete weitere 21 Treffer vor. Fossi beschreibt den Neuzugang als torgefährlichen Mentalitätsspieler, der offensiv flexibel einsetzbar sei und der Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen werde.
Auch Geschäftsführer Sebastian Schachten hebt die Vielseitigkeit des Angreifers hervor. Nach intensiver Beobachtung sei man überzeugt gewesen, dass Demaj der Mannschaft sofort helfen könne – nicht nur durch seine Abschlussstärke, sondern auch durch seine mannschaftsdienliche Spielweise.
Leon Demaj selbst beschreibt sich als Straßenfußballer mit Spielwitz und Gespür für Situationen. Besonders reizvoll sei für ihn die Kombination aus ambitionierten Zielen, großem Zuschauerinteresse und emotionalem Umfeld. Die Strahlkraft des VfB sowie die Unterstützung der Fans hätten bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt.
Dass nun auch das gemeinsame Kapitel mit Bruder Drilon beginnt, macht den Wechsel für ihn zusätzlich besonders. Beim VfB Oldenburg sollen die Demaj-Brüder künftig gemeinsam für offensive Akzente sorgen.