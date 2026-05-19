Demaj-Brüder künftig gemeinsam im VfB-Trikot Leon Demaj wechselt nach Oldenburg und verstärkt die Offensive der Blauen von red · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg bekommt in der kommenden Saison familiären Zuwachs. Mit Leon Demaj wechselt ein weiterer bekannter Name an die Hunte – und künftig werden zwei Brüder gemeinsam für die Blauen auflaufen. Denn bereits seit drei Jahren trägt Drilon Demaj das VfB-Trikot.

Brüderpaare haben beim VfB Oldenburg Tradition. Namen wie Jörg und Henning Butt, Frank und Christian Claaßen oder Alex und Leo Baal gehören zur Vereinsgeschichte. Mit Leon und Drilon Demaj setzt sich diese Reihe nun fort. Für Leon Demaj war der Wechsel eine bewusste Entscheidung. Der 28-Jährige wollte unbedingt nach Oldenburg – nicht nur wegen der Aussicht, erneut mit seinem Bruder zusammenspielen zu können. Als gebürtiger Cloppenburger kennt er die Bedeutung des Vereins für die Region und sieht den VfB als besondere Adresse im norddeutschen Fußball.

Die Integration dürfte dem Offensivspieler leichtfallen. Viele Akteure im aktuellen Kader kennt Demaj bereits aus früheren Stationen. Mit Torhüter Jhonny Peitzmeier und Torjäger Mats Facklam spielte er beispielsweise schon gemeinsam in Lotte. Zudem verfolgte er die Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren intensiv, nicht zuletzt wegen seines Bruders. Entscheidend seien für ihn die Gespräche mit Geschäftsführer Sebastian Schachten und Trainer Dario Fossi gewesen. Auch die sportliche Perspektive und die Atmosphäre im Umfeld hätten ihn überzeugt.