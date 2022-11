DEM VfR FEHLT DER WITZ

Kahlas Trainer Thomas Hurt hatte seine Lektion gelernt. Nicht noch einmal sollte der VfR

gegen seine Mannschaft wie im Vorjahr gewinnen. "Tief stehen, kompromisslos in die

Zweikämpfe gehen und schnell Umschalten" war sein einfaches, wie am Ende auch

erfolgreiches Konzept. Sein Gegenüber Johannes Liebmann hoffte darauf, dass seine

Jungs vor dem Tor cool bleiben und das erwartete enge Spiel selbst nutzen.

Das es am Ende nach Weimar die zweite 0 : 1 Niederlage wurde, lag aber nicht am

Willen und auch nicht am Engagement, es fehlte die Kleinigkeit am Spielwitz.



Der VfR rannte auf dem satten grünen Rasen, ungewöhlich für Mitte November, wie

erwartet an. Nach dem Richie Steinbach früh einen Konter von Paul Schröter mit dem

Fuß klären konnte (3.), hatte Sebastian Mai die Führung auf dem Fuß (5.), doch sprang

ihm das Leder zu weit weg und Andre Wolfram im Chemie Kasten konnte klären.

Es entwickelte sich ein intensives Spiel, das hauptsächlich zwischen den Strafräumen

stattfand. Der VfR lief an, fand aber keine Lücke, die zu einer dicken Chance hätte führen können.

So wurde aus einem eigenen Eckball eine weitere Kahlaer Konterchance, die Felix Muth

im letzten Moment noch ablaufen konnte (16.). Auch eine scharfe Eingabe von Kevin Hammerschmidt

fand keinen Abnehmer (17.). Nach einer halben Stunde wurde das Ackern des VfR jedoch

weniger und Kahla erzielte Gleichwertigkeit im Feldspiel. Azad Kacar stifte dann mit einem

Freistoß für Verwirrung im VfR Strafraum, der noch geklärt werden konnte (41.). Seinen

zweiten Ball fand aber den Kopf von Christoph Körber, der am höchsten stieg und Steinbach

keine Chance ließ (44.).



Da auch der Beginn der zweiten Hälfte ähnlich verlief, brachte Johannes Liebmann mit

Markus Baer, Tom Becker und Niko Schröder gleich drei neue Kräfte (59.). Und Becker

wäre fast der Ausgleich gelungen, als er das Leder an Wolfram vorbei brachte, aber auch

am leeren Tor (67.). Ebenso knapp strich eine Minute später der Kopfball von Baer

am Pfosten vorbei (68.). Leider wurden mit abnehmender Spielzeit nun auch die

Abschlüsse immer hektischer. Einmal ein Chipball über die Abwehrkette gespielt, hätte

für mehr Gefahr sorgen können. So aber blieben die Konter und Abschlüsse der

Chemiker immer gefährlich, wobei hier erneut Steinbach mit einer Sensationsparade

gegen den Knaller von Peter Rauscher seine Jungs noch im Spiel hielt (85.).

Doch letztendlich fehlte dem VfR an diesem Tag die letzte Überzeugung.