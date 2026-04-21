Dem VfR Aalen winken im Nachholspiel elf Punkte Vorsprung

Mit 67 Punkten aus 27 Spielen steht der VfR Aalen an der Spitze, Verfolger VfR Mannheim hat derzeit 59 Zähler aus 28 Partien. Das Nachholspiel eröffnet Aalen somit die Möglichkeit, die eigene Position weiter auszubauen. Denzlingen rangiert mit 19 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und weist mit 30:56 Toren eine der schwächeren Bilanzen der Liga auf. Die Rollen vor dem Anpfiff sind damit klar verteilt.

Aalen geht mit Rückenwind in die Begegnung. Am vergangenen Spieltag setzte sich der VfR zuhause mit 3:0 gegen den Türkischen SV Singen durch und untermauerte damit seine stabile Form. Die Mannschaft kontrollierte die Partie über weite Strecken, führte zur Pause und legte nach dem Seitenwechsel entscheidend nach. Der Erfolg passte zum bisherigen Saisonbild eines Teams, das offensiv effizient und defensiv sehr zuverlässig auftritt.

Denzlingen mit spätem Erfolg

Der Gegner reist allerdings nicht mit einer Niederlage, sondern mit einem emotionalen Heimsieg in dieses Nachholspiel. Gegen die TSG Backnang gewann Denzlingen mit 3:2, obwohl der Siegtreffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit fiel. Zuvor hatte die Mannschaft eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gegeben, um dann doch noch einmal zurückzuschlagen. Für Aalen ist das ein Hinweis darauf, dass Denzlingen trotz seiner Tabellenlage Widerstand leisten kann.

Hinspiel als Warnung

Auch das erste Duell der Saison liefert einen Hinweis darauf, dass die Aufgabe enger werden kann, als es die Tabelle vermuten lässt. Aalen gewann das Hinspiel mit 2:1, den entscheidenden Treffer erzielte der VfR erst in der Schlussphase. Gerade solche Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller verlangen häufig Geduld und Konsequenz. Für den Spitzenreiter geht es deshalb in Denzlingen nicht nur um drei Punkte, sondern auch darum, die eigene Souveränität in einer Phase mit wachsender Bedeutung jeder Partie zu bestätigen.