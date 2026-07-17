Dem VfB Marburg II droht der Abzug von sechs Punkten Teaser KOL NORD: +++ Der Einsatz eines ehemaligen Teamkameraden als Gastspieler in zwei Freundschaftsspielen kann den Kreisoberliganeuling 6 Punkte kosten. Die Frage ist: war der Einsatz vorsätzlich? +++ von Redaktion · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser

Im Juni bejubelten die Kicker des VfB Marburg II die souverän errungene A-Liga-Meisterschaft. Nach dem Einsatz eines ehemaligen Mannschaftskameraden in zwei Testspielen, drohen sie mit minus sechs Punkten in die Kreisoberliga-Saison zu starten. © Bodo Ganswindt

Marburg-Biedenkopf. Bei der Rundenbesprechung der Biedenkopfer Fußball-Kreisligen hatte sowohl Kreisfußballwart Diether Achenbach als auch der Kreissportgerichtsvorsitzende Thomas Biek die Vereinsvertreter nachdrücklich davor gewarnt, nicht spielberechtigte Spieler in Freundschaftsspielen einzusetzen, weil nach der aktuellen Verfahrensweise ein Punktabzug für die Meisterschaftsrunde drohe. Der VfB Marburg II hat in zwei Freundschaftsspielen nicht aufgepasst. Was zur Folge haben könnte, dass der Kreisoberliga-Aufsteiger die Saison mit minus sechs Punkten in Angriff nehmen muss.