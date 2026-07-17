 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligabericht

Dem VfB Marburg II droht der Abzug von sechs Punkten

Teaser KOL NORD: +++ Der Einsatz eines ehemaligen Teamkameraden als Gastspieler in zwei Freundschaftsspielen kann den Kreisoberliganeuling 6 Punkte kosten. Die Frage ist: war der Einsatz vorsätzlich? +++

von Redaktion · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser
Im Juni bejubelten die Kicker des VfB Marburg II die souverän errungene A-Liga-Meisterschaft. Nach dem Einsatz eines ehemaligen Mannschaftskameraden in zwei Testspielen, drohen sie mit minus sechs Punkten in die Kreisoberliga-Saison zu starten. © Bodo Ganswindt
Im Juni bejubelten die Kicker des VfB Marburg II die souverän errungene A-Liga-Meisterschaft. Nach dem Einsatz eines ehemaligen Mannschaftskameraden in zwei Testspielen, drohen sie mit minus sechs Punkten in die Kreisoberliga-Saison zu starten. © Bodo Ganswindt

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KOL GI/MR Nord
VfB Marburg II

Marburg-Biedenkopf. Bei der Rundenbesprechung der Biedenkopfer Fußball-Kreisligen hatte sowohl Kreisfußballwart Diether Achenbach als auch der Kreissportgerichtsvorsitzende Thomas Biek die Vereinsvertreter nachdrücklich davor gewarnt, nicht spielberechtigte Spieler in Freundschaftsspielen einzusetzen, weil nach der aktuellen Verfahrensweise ein Punktabzug für die Meisterschaftsrunde drohe. Der VfB Marburg II hat in zwei Freundschaftsspielen nicht aufgepasst. Was zur Folge haben könnte, dass der Kreisoberliga-Aufsteiger die Saison mit minus sechs Punkten in Angriff nehmen muss.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.