Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Dem VfB Marburg II droht der Abzug von sechs Punkten
Teaser KOL NORD: +++ Der Einsatz eines ehemaligen Teamkameraden als Gastspieler in zwei Freundschaftsspielen kann den Kreisoberliganeuling 6 Punkte kosten. Die Frage ist: war der Einsatz vorsätzlich? +++
Marburg-Biedenkopf. Bei der Rundenbesprechung der Biedenkopfer Fußball-Kreisligen hatte sowohl Kreisfußballwart Diether Achenbach als auch der Kreissportgerichtsvorsitzende Thomas Biek die Vereinsvertreter nachdrücklich davor gewarnt, nicht spielberechtigte Spieler in Freundschaftsspielen einzusetzen, weil nach der aktuellen Verfahrensweise ein Punktabzug für die Meisterschaftsrunde drohe. Der VfB Marburg II hat in zwei Freundschaftsspielen nicht aufgepasst. Was zur Folge haben könnte, dass der Kreisoberliga-Aufsteiger die Saison mit minus sechs Punkten in Angriff nehmen muss.