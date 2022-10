Dem VfB 03 Hilden gehen die Spieler aus Der Oberligist kassiert in Meerbusch eine Rote Karte gegen Heinson, der für ihn eingewechselte Percoco verletzt sich. Trotzdem spielen die Gäste stark und gehen 2:1 in Führung, müssen aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Erneut streift der VfB 03 Hilden nur knapp am Sieg vorbei: Das Team von Cheftrainer Tim Schneider trennte sich nach einer umkämpften Partie in Unterzahl beim TSV Meerbusch mit 2:2. „Heute haben wir unsere Chancen erneut nicht gut genug genutzt. Daraufhin passieren ein, zwei ärgerliche Situationen und wir geraten in Unterzahl. Dennoch haben wir spielerisch und kämpferisch eine starke Leistung gezeigt. Leider konnten wir uns wieder nicht mit drei Punkten belohnen“, beschrieb Schneider.

Die Hildener starteten gleich wach in die Partie. Nach nur drei Minuten brachte Talha Demir einen Freistoß auf Pascal Weber, der nur knapp verfehlte. In der Folge waren es allerdings die Meerbuscher, die immer stärker in die Partie fanden. Die Gastgeber erspielten sich gleich zwei gute Gelegenheiten, konnten jedoch weder einen Angriff über rechts (7. Minute) noch einen Konter nach Hildener Ecke (12.) nutzen, da VfB-03-Keeper Yannic Lenze gut parierte.

Auch in Halbzeit zwei starteten die Gäste spielstark und erarbeiteten sich einige Chancen, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Nach einem Angriff der Meerbuscher kam es dann zu einer umstrittenen roten Karte für Len Oliver Heinson (62. Minute), der den Gegner unglücklich stoppte. Der daraufhin eingewechselte Patrick Percoco übernahm die freie linke Seite, doch verletzte sich kurz darauf und musste das Spielfeld wieder verlassen. Marvin Brüggehoff übernahm folglich die für ihn ungewohnt linke Seite und bewältigte die Aufgabe gut. Dennoch sorgten die Meerbuscher gleich darauf für den 1:1-Ausgleich.

Die Hildener zeigten auch in Unterzahl eine starke Moral und engagierten sich sowohl im Spiel gegen den Ball als auch in der eigenen Offensive. So setzte Bühring sich in der 75. Minute gut durch und trug den Ball über das Spielfeld bis in den gegnerischen Strafraum. Dort angelangt bediente er Kang, der zum 2:1 einschob. Die körperlich starken Meerbuscher übten in den letzten Minuten allerdings erneut Druck aus und drängten auf den Ausgleich. So setzte der Gastgeber sich über die geschwächte linke Seite der Hildener durch und brachte eine Flanke direkt auf den Kopf des Torjägers Oguz Ayan, der zum 2:2 einnetzte. Torchancen auf beiden Seiten in der Nachspielzeit trugen zur Spannung der umkämpften Partie bei, brachten jedoch für keinem der Teams etwas Zählbares ein. Beide Torhüter hielten stark und sicherten ihren Teams einen Punkt beim 2:2-Unentschieden.

In der nächsten Woche geht es für den VfB 03 Hilden im eigenen Stadion gegen den VfB Homberg (15.30 Uhr). Die Personaldecke bei Schneiders Team wird dabei immer enger. Nach dem Meerbusch-Spiel stehen ihm nur noch elf Feldspieler aus dem eigenen Kader zur Verfügung. Er wird also auf die Unterstützung aus der U19 und aus der zweiten Mannschaft angewiesen sein, um gegen die Homberger zu bestehen.