Dem TuS Grevenbroich droht ein historischer Absturz in die B-Liga

Der TuS Grevenbroich ist akut gefährdet. – Foto: Norbert Jurczyk

Besonders bedrohlich ist die Lage für den TuS Grevenbroich, der genau vor 20 Jahren aus der Verbandsliga abstieg und seitdem in einer stetigen Abwärtsspirale steckt. Nach sechs teils deftigen Niederlagen in Folge stehen die Grevenbroicher nur noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Es droht der erste Abstieg in die Kreisliga B der Vereinsgeschichte.

Die Ausgangslage vor dem Kellerduell: Zwischen beiden Teams liegt aktuell lediglich ein Punkt. Während Reuschenberg mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt perfekt machen könnte, steht der TuS Grevenbroich mit einem Spiel mehr auf dem Konto unter enormem Druck. Vatan sitzt ihm im Nacken, die Abstiegsgefahr ist real. „Darüber wollen wir gar nicht nachdenken“, sagt Abteilungsleiter Friedel Geuenich. „Das darf keine Option sein. Die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen und die Punkte holen.“ Die sportliche Situation ist beim TuS angespannt. In der Rückrunde gelangen bislang nur wenige Erfolgserlebnisse, ein einziger Sieg. Dazu kommt die schwierige Gesamtsituation rund um die laufende Sanierung des Schlossstadions. Trainiert und gespielt wird derzeit in Orken – fernab des eigentlichen Vereinsgeländes. „Ohne eigene Anlage fehlt ein Stück weit der Teamgeist“, erklärt Geuenich. „Es gibt keine Mannschaftsabende im Vereinsheim oder Ähnliches. Je länger das andauert, desto schwieriger wird es.“

Grevenbroich kämpft gegen den Absturz

Hinzu kommen zahlreiche Langzeitverletzte, die auch noch in der kommenden Hinrunde fehlen werden. Deshalb setzt Grevenbroich aktuell verstärkt auf junge Spieler. „Die Motivation ist da“, betont Geuenich. „Auch gegen Spitzenmannschaften waren die Leistungen zuletzt nicht schlecht. Aber uns fehlt im Moment das Vertrauen und das Selbstbewusstsein. Spätestens nach dem zweiten Gegentor brechen wir komplett ein.“ Parallel laufen beim TuS bereits die Planungen für die kommende Saison. Als Trainerteam ist derzeit Spielertrainer Daniel Una Dominguez gemeinsam mit einem weiteren Coach vorgesehen, Gespräche mit Spielern und möglichen Neuzugängen laufen bereits.